【TSLA】Tesla投資比特幣賬面勁賺8成　3個月袋多少？

▲ 【TSLA】Tesla出售比特幣 3個月賬面勁賺8成

Tesla（美：TSLA）首季GAAP純利達4.38億美元，創新高。Tesla業績同時首次披露比特幣（Bitcoin）相關投資，受惠加密貨幣價格飈升，Tesla靠出售比特幣獲利逾1億美元（約7.8億美元）。Tesla行政總裁馬斯克透露，出售比特幣佔公司持有的比特幣10%。按此推斷，Tesla買入比特幣不到3個月，賬面勁賺逾8成。

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Tesla沽一成比特幣被批推高散貨 馬斯克：自己沒有出售比特幣【下一頁】

出售比特幣貢獻盈利逾1億美元

Tesla向股東透露，出售比特幣貢獻公司盈利1.01億美元。在現金流報表顯示，Tesla用了15億美元（約116.4億港元）買入比特幣，而沽出比特幣獲收入2.72億美元（約21.1億港元）。Tesla表示，在「重組和其他」項目中除去減值，出售比特幣帶來了1.01億美元的正面影響。

Tesla上季多膁26倍，詳見【下一頁】

3個月勁賺8成

馬斯克在Twitter回應貼文時透露，Tesla出售公司持有的10%比特幣，以證明該加密貨幣在資產負債表上作為現金替代物的流動性。以一成比特幣換算2.72億美元收入計，Tesla 比特幣持貨價值總共達27.2億美元（212.2億港元）。以成本15億美元計，Tesla 這筆投資持貨不到3個月，賬面勁賺81.3%，遠跑贏Tesla 股價同期表現（-9.9%）。

值得留意，隨着比特幣從4月中高位回落，比特幣目前價值低於3月底時的5.8萬美元。

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編輯：吳敏芳