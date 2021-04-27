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【阿斯利康疫苗】供應量不達標 歐盟告違約

環球社會熱點 11:03 2021/04/27

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英國牛津大學與阿斯利康研發的新冠疫苗因供應不足問題，早與歐盟產生矛盾，更被指是歐洲接種率的原因之一。歐盟周一（26日）表示，就阿斯利康疫苗供貨量不達預期採取法律行動，藥廠表明會在法庭捍衛權益。

【阿斯利康疫苗】英血栓個案急增 每百萬劑有8人中招 【下一頁】

歐盟發言人表示，上周五（23日）已啟動法律程序，指控阿斯利康疫苗供應始終未達合約要求，藥廠亦無相應方針確保準時派送疫苗。匿名官員表示，歐盟今次法律行動是要向阿斯利康表明立場，必須遵守合約提供足夠新冠疫苗予歐盟。

阿斯利康方面則表明，完全遵守興歐盟簽訂的合約要求，而且按照合約確保盡力加快為歐洲民眾提供足夠劑量的新冠疫苗。在歐盟宣布採取法律行動後，阿斯利康指4月底可提供近5,000萬劑疫苗，可在第2季度提供最少1億劑。

【新冠疫苗】英國過半人接種首劑 政府鼓勵年青人打 【下一頁】

歐盟與阿斯利康的3億劑新冠疫苗合約訂明，藥廠要在今年第二季度前，要以「最理想」（best reasonable）進度提供1.8億劑新冠疫苗。但阿斯利康在3月12日發表聲明，指在6月底前只能提供合約要求的3分之1，大約僅得7,000萬劑。

阿斯利康疫苗是歐盟主要新冠疫苗來源，但供應產生問題，歐盟國家接種率遲未達預期，因而歐盟轉購輝瑞疫苗。

責任編輯：吳漢培

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