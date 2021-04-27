ZENITH母親節呈獻： DEFY MIDNIGHT 及 CHRONOMASTER A385經典腕錶　敬意與愛意分秒相隨

母親的愛好比天上的繁星，閃亮而永恆，於夜幕照耀著每一位，成為眾人的指引星。 今個母親節，ZENITH精心挑選DEFY MIDNIGHT腕錶與 CHRONOMASTER A385復刻版腕錶， 為天下母親送上真摯的祝福，陪伴並支持著每一位偉大的她追求夢想，實現自我。

▲ ZENITH DEFY MIDNIGHT (HKD 86,300)

DEFY MIDNIGHT腕錶的設計靈感源於浩瀚蒼穹，將點點星光於錶盤之上生動再現，跳動之間展現出她攜夢前行的無畏之姿；標處精心鑲嵌的11顆明亮式切割鑽石，於腕間折射出她的璀璨光芒，伴她在職場時刻大放異彩。

▲ ZENITH DEFY MIDNIGHT (HKD 70,500)

▲ ZENITH DEFY MIDNIGHT (HKD 70,500)

DEFY MIDNIGHT作為DEFY系列中首款為女性獨家設計的腕錶，配備36毫米精鋼錶殼，搭載由真力時獨立研發製造的ELITE 自動上鍊機芯，日期視窗位於3時位置，具有至少50小時的動力存儲，防水深度達100 米，穩固牢靠。錶盤設計備有多種顏色可供選擇：藍色與灰色錶盤經過精妙的表面處理，色澤呈現出令人矚目的漸變效果；簡約大方的白色貝母錶盤，在光影交疊之間，折射出皎潔光彩。同時配備錶帶更換系統，可自行更換錶帶，讓她於不同場合穿梭。

▲ ZENITH CHRONOMASTER A385復刻版 (HKD 62,500)

時光雕刻出母親優雅的面容與堅韌的內心，一如CHRONOMASTER旗艦系列A385復刻版腕錶歷久彌新的外觀與強大內核，以雋永設計，為平靜生活裡的她增添風采。流光歲月賦予腕錶獨一無二的復古質感，也為她的似水年華蘊入了不凡意義。

CHRONOMASTER A385復刻版腕錶，配備37毫米精鋼錶殼，搭載著名的EL PRIMERO 400計時機芯，通過透明底蓋清晰可見。紅色中置計時秒針與銀白色計時盤設計獨具巧思，其中12小時計時盤中位於6時位置，30分鐘計時盤位於3時位置，另供測速刻度顯示，讓她即使於匆忙日常中也能精準掌控步伐節奏。特色鮮明的煙棕色由錶盤中心向邊緣層層遞進，典雅的淺棕色小牛皮錶帶佩戴時間愈久，將日益浮現出獨特光澤，如同女性在砥礪前行中積累人生閱歷，迎來絢麗綻放。



ZENITH：觸手分秒之真。

ZENITH鼓勵每個人心懷鴻鵠之志，砥礪前行，讓夢想成真。Zenith於1865年創立，是首間具有現代意義的製錶商，自此，品牌的腕錶便陪伴有遠大夢想的傑出人物實現改寫人類歷史的壯舉，如路易•布萊里奧（Louis Blériot）歷史性地飛越英倫海峽、菲利克斯•鮑加特納（Felix Baumgartner）破紀錄地以自由降落方式完成平流層跳躍。

創新是ZENITH的指引星，品牌的所有錶款均配備錶廠自行研發與製造的非凡機芯。從首款自動計時腕錶El Primero，到計時精準度達1/100秒的高速計時腕錶El Primero 21，以及透過一片單晶矽振盪器取代30多個零件組成的傳統擒縱系統的Inventor腕錶，品牌一直超越自我，不斷創新。自1865年以來，ZENITH陪伴敢於挑戰自己並突破界限的人士，共同創造瑞士製錶業的未來。觸手分秒之真，就在當下。



DEFY MIDNIGHT腕錶

型號：16.9200.670/01.MI001

型號：03.9200.670/01.MI001

獨特亮點

款36毫米直徑女款錶殼

漸變錶盤，採用星空圖案裝飾

新型錶帶更換系統，備用錶帶包括3種不同色彩錶帶 + 可更換折疊式錶扣

機芯

機芯：Elite 670 SK型自動上鏈機芯

振頻：每小時28,800次（4赫茲）

動力儲備：50小時

功能： 中置時、分顯示。中置秒針。日期顯示位於3時位置

售價： HKD 86,300 (錶盤鑲嵌鑽石) / HKD 70,500

寶石鑲嵌： 1.48克拉，錶圈鑲嵌44顆VS明亮式切割鑽石，錶盤鑲嵌11顆VS明亮式切割鑽石

錶殼、錶盤及指針

物料：精鋼，錶圈鑲鑽

防水深度：10 ATM

錶盤：漸變藍

時標：鑽石時標

指針：鍍銠刻面，覆以Super-Luminova SLN夜光物料

錶帶和錶扣： 精鋼，採用可更換錶帶系統。備有3種不同色彩錶盤可供選擇。

DEFY MIDNIGHT腕錶

型號：16.9200.670/02.MI001

型號：03.9200.67/02.MI001

獨特亮點

款36毫米直徑女款錶殼

漸變錶盤，採用星空圖案裝飾

新型錶帶更換系統，備用錶帶包括3種不同色彩錶帶 + 可更換折疊式錶扣

機芯

芯：Elite 670 SK型自動上鏈機芯

振頻：每小時28,800次（4赫茲）

動力儲備：50小時

功能：中置時、分顯示，中置秒針，日期顯示位於3時位置

售價 ：HKD 86,300 (錶盤鑲嵌鑽石) / HKD 70,500

寶石鑲嵌： 1.48克拉，錶圈鑲嵌44顆VS明亮式切割鑽石，錶盤鑲嵌11顆VS明亮式切割鑽石

錶殼、錶盤及指針

物料：精鋼，錶圈鑲鑽

防水深度：10 ATM

錶盤：漸變灰色

時標：鑽石時標。備有3種不同色彩錶盤可供選擇。

指針：鍍銠刻面，覆以Super-Luminova SLN夜光物料



錶帶和錶扣

精鋼，採用可更換錶帶系統。備有3種不同色彩錶盤可供選擇。

DEFY MIDNIGHT腕錶

型號：16.9200.670/03.MI001

型號：03.9200.670/03.MI001

獨特亮點

新款36毫米直徑女款錶殼

漸變錶盤，採用星空圖案裝飾

新型錶帶更換系統，備用錶帶包括3種不同色彩錶帶 + 可更換折疊式錶扣

機芯

機芯：Elite 670 SK型自動上鏈機芯

振頻：每小時28,800次（4赫茲）

動力儲備：50小時

功能：置時、分顯示。中置秒針。日期顯示位於3時位置

售價：HKD 86,300 (錶盤鑲嵌鑽石) / HKD 70,500

寶石鑲嵌：1.48克拉，錶圈鑲嵌44顆VS明亮式切割鑽石，錶盤鑲嵌11顆VS明亮式切割鑽石

錶殼、錶盤及指針

物料：精鋼，錶圈鑲鑽

防水深度：10 ATM

錶盤：漸變珍珠母貝

時標：鑽石時標

指針：鍍銠刻面，覆以Super-Luminova SLN夜光物料

錶帶和錶扣

精鋼，採用可更換錶帶系統。備有3種不同色彩錶盤可供選擇。

CHRONOMASTER REVIVAL A385復刻版腕錶

型號：03.A384.400/385.C855

特色：1969年製錶界首款漸變錶盤。1969年原創A385腕錶復刻版，直徑37毫米。El Primero導柱輪自動計時機芯。

機芯：El Primero 400型自動上鏈機芯

振頻：36,000次/小時（5赫茲）

動力儲存：至少50小時

功能：中置時、分顯示。小秒針位於9時位置

計時功能：中置計時指針，12小時計時盤位於6時位置，30分鐘計時盤位於3時位置。測速刻度。日期顯示位於4:30位置

售價：HKD 62,500

材質: 精鋼

防水深度：50米

錶盤：煙燻棕色漸變錶盤，配白色計時盤

時標：鍍銠琢面覆米色Super-LumiNova®SLN超級夜光物料

指針：鍍銠琢面覆米色Super-LumiNova®SLN超級夜光物料

錶帶及錶扣：淺棕色小牛皮錶帶，配橡膠保護襯裡，精鋼針式錶扣。

（資料由客戶提供）