▲ 【旅遊氣泡】邱騰華：旅遊氣泡商議地不包括台灣 未來氣泡安排均以港人接種疫苗為起點

香港與新加坡的旅遊氣泡於5月26日重啟，參加的香港居民必須於出發前14天完成接種兩劑疫苗。商務及經濟發展局局長邱騰華在一個電台節目表示，澳洲和新西蘭近期確立雙邊氣泡安排，特區政府會向他們分享港星旅遊氣泡機制，並與其他有意建立旅遊氣泡的地方商討，目前手上的地區並不包括台灣，但若大家有意願可以傾談。負責星港旅遊氣泡的國泰航空 （00293） 繼續上揚，早段再升0.5%。

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邱騰華指，現時全球疫情仍肆虐，香港人出行要額外保障，而且接種疫苗是保護自己，未來與其他地方商討旅遊氣泡安排時，都會以香港居民接種疫苗為起點。

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對於新加坡旅客來港不用接種疫苗，邱騰華再重申，各地政府有其方法保障居民，而且「雙檢測」、專屬航班等基本要求已足夠。

現時有4類人士獲豁免出發前14天完成接種兩劑疫苗：（1）16歲以下人士；（2）因健康理由而不適合打針者；（3）離港前於香港逗留少於90天；（4）並非由香港簽發的旅行證離港。

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