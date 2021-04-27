【Bitcoin】摩通傳擬提供主動管理型比特幣ETF　比特幣24小時內升3%

▲ 摩通傳擬提供比特幣主動型基金 比特幣24小時內升3%。

外電Coindesk報道，摩根大通將於今年內向私人財富客戶首次提供比特幣主動型基金， 摩通未有回應有關報道，該報道亦未有透露計劃細節。數位資產教育機構Interaxis聯合創辦人Adam Blumberg估計，摩通把基金當成主動型管理基金管理，可令基金收費比被動型基金更貴一籌。

比特幣今早反彈重回53,000位置，至10時40分，據Coindesk數據，現報53,936美元，24小時內升幅達3.7%。以太幣升3.9%，現報2,528美元。

港股相關概念股方面，柏能集團 （01263） 升3.4%，歐科雲鏈 （01499） 升3.4%，火幣科技 （01611） 及BC科技 （00863） 升1.6%。

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不少大型機構今年紛紛加入加密貨幣市場，大摩今年則有望成為首間向客戶提供比特幣基金的美國大型銀行。該行今年內擬向高淨值客戶提供3項比特幣基金，當中兩個基金由加密投行Galaxy Digital提供，另一個基金則由資產管理公司FS Investment 及紐約數位投資集團推出。該3項基金名稱分別為「Galaxy 比特幣基金」、「FS NYDIG 精選基金」以及「Galaxy機構級比特幣基金」。

目前若要在美國推出比特幣主動型基金，需經美國證監會（SEC）批核，審核期為240天內。先前VanEck、WisdomTree、Kryptoin、 SkyBridge Capital已向證監會遞交比特幣ETF申請書。

加拿大為北美首個批准比特幣ETF的國家。加拿大今月亦批准3個以太坊ETF。而巴西在今年3月亦批准比特幣ETF上市交易。

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近期各國監管措施變動

儘管比特幣重上53,000美元關，惟多國近期仍有不少加密貨幣監管措施出現重大變動﹕

早前宣佈4月底起禁止加密貨幣支付的土耳其，該國央行行長Şahap Kavacıoğlu上周五稱，財政部將於兩周內宣佈新的加密貨幣法規。

美國國會眾議院金融服務委員會上周通過《消除創新壁壘法》（Eliminate Barriers to Innovation Act of 2021）（H.R.1602），要求美國證監會（SEC）、美國商品期貨委員會（CFTC）及市場參與者成立數位資產監管工作小組。

中國人行上周則召開打擊治理跨境賭博資金鏈的工作會議，副行長范一飛指，要防範利用虛擬貨幣及區塊鏈進行跨境賭博。

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編輯﹕賴奕羚