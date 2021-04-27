【綠色金融】余偉文：金融業能起帶頭作用轉型至可持續發展

▲ 金管局總裁余偉文指，金融業轉向可持續發展可起帶頭作用，透過貸款及投資令其他行業亦轉型。

全球日益重視可持續發展投資，金管局總裁余偉文今早在「綠色商業銀行聯盟」網上圓桌會議上表示，在過渡至低碳經濟的過程中，需要投資大量資金，又認為金融業轉向可持續發展可起帶頭作用，透過貸款及投資令其他行業亦轉型。

政府間氣候變化專門委員會（IPCC）預測，若全球暖化控制於1.5度以內，由現時至2050年，每年平均需要8300億美元（約6.4萬億元）的額外投資。

王冬勝：綠色金融產品需要一套標準

滙豐亞太區行政總裁王冬勝認為，綠色金融於本港大有作為，預料可成為區內綠色金融中心。不過他認為，現時香港需要一套綠色標準，讓投資者得以參考。

面對可持續發展投資，其中漂綠（Greenwashing）行為更需被關注。中銀香港 （02388） 副董事長兼總裁孫煜表示，綠色金融產品發行若有一套標準，有助減低漂綠行為為市場及投資者不確定性的風險，又形容漂綠問題嚴重的話，為整個行業帶來威脅及造成災難。

他又指出，標準統一綠色制訂後，綠色金融的發展可更具透明度，目前亦因為未有明確標準而令投資者卻步。

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記者：謝卓榮