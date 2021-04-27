獅子山青年商會 「KOL夢•起航」正式啟動

近年有不少人以當KOL為職業。在疫情肆虐下，就業及營商變得更為困難，有見及此，獅子山青年商會舉辦「KOL夢•起航」於今天在卓悅集團中心舉行活動開幕禮並進利有關「年青人及商家對現時KOL市場的看法」的問卷調查發佈會，同時邀請了卓悅控股集團有限公司擔任KOL工作計劃協辦機構，伍文生先生為活動大使，卓悅控股集團有限公司執行董事兼營運總監趙麗娟太平紳士和時景恆先生為星級評審，而星級導師分別為暢銷書籍《品牌密碼》作者彭舜玟小姐，金傳媒公關顧問有限公司董事總經理胡玉貞小姐，淘Mall 創辦人李浩誠先生，雪雪和Roy。計劃目的是希望透過活動帶動商家了解新興KOL嘅市場推廣模式，宣傳本地品牌，亦都會有培訓及比賽增加KOL和商品嘅曝光率，最後期望商家同參賽KOL能達成配對，為社會的轉變和幫助年青人開拓此就業路向。

獅子山青年商會同時在較早之前進行「年青人及商家對現時KOL市場的看法」問卷調查，共收到約500份問卷答覆，當中有六成為商家，四成為年輕人。目的係研究年青人及商家對現時KOL市場的看法。調查發現，年輕人對投身KOL行業相當感興趣，僅有約兩成受訪者不太感興趣。當中有逾七成人想從事與「直播帶貨」（網絡推銷）有關的KOL行業。受訪年輕人認為，要成為獨當一面的KOL，需要相當的技能及特質，但僅有約四份之一受訪者認為現時香港有足夠的配套幫助他們成為KOL。

獅子山青年商會會長陳潔鈴表示因疫情的關係，無論生活上和生意上都有好大變化，超過八成四的受訪商家都表示受到影響。步入數碼年代，超過九成受訪者認為網上營銷是未來大趨勢，更有八成四商家考慮轉型網上營銷。有了網上營銷的渠道，將固有的銷售區域的限制打破，高達七成六的受訪商家都有興趣把商品銷售到內地市場。希望透過活動在香港經濟不景氣之下，可以既帶動佢地既生意。商家亦可透過比賽，發掘適合幫佢地產品代言帶貨既KOL，幫產品促銷。 更多相片: https://bit.ly/3vjgoP4

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