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【港股市況】恒生指數跌57點　美團跌逾1%、滙豐績前靠穩升0.3%（不斷更新）

股市 09:32 2021/04/27

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港股市況不斷更新

美股個別發展，道指跌61點，港股今日低開，恒生指數開報28895點，跌57點，恒生科技指數升0.02%，報8486點。美團 （03690） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 跌半成；滙豐 （00005） 績前升0.3%。

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：32】港股開市後跌幅擴大至約150點，跌至28800點。

【09：20】恒生指數開報28895點，跌57點，恒生科技指數升0.02%，報8486點。美團 （03690） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 跌半成；滙豐 （00005） 績前升0.3%。

【科網反壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為　美團：積極配合、業務正常（第二版）

【09：13】期指開報28854點，跌88點或0.3%。

【08：57】恒指黑期跌約89點，報28874點。道指期貨升9點，報33886點。

【08：40】宇華教育中期經調整純利按年增近四成　派中期息0.123元

【08：25】力勁科技折讓9%配股　淨籌5.6億元

【08：10】藥明生物大股東折讓近6.8%配股　套現115億元

【07：45】滙豐季績中午出爐　撥備減料稅前溢利升3.6%　盤點業績重點

【07：45】保利協鑫能源、協鑫新能源出售4光伏電站　套現逾3億元人民幣減債

【07：45】港股ADR收報28868點，跌83點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.52元，升0.42元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報623.18元，跌5.32元或0.9%。美團 （03690） 折合報292.42元，跌12.58元或4.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【07：30】投資者聚焦本周科技巨企放榜潮，觀望聯儲局議息結果，標指納指創收市新高；道指先升後回吐。道指收報33981點，跌61點；標指收報4187點，升7點；納指收報14138點，升121點或0.87%。

【開市9點半】任正非突勸戒部下不要做假賬　美團ADR低港4%

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 騰訊控股（00700） 恒生指數 滙豐控股（00005）

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保利協鑫能源、協鑫新能源出售4光伏電站　協鑫新能源逆市升0.4%

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藥明生物大股東折讓近6.8%配股　套現115億元、股價跌近5%
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