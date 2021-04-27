【港股市況】恒生指數跌57點　美團跌逾1%、滙豐績前靠穩升0.3%（不斷更新）

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保利協鑫能源、協鑫新能源出售4光伏電站 協鑫新能源逆市升0.4%
美股個別發展，道指跌61點，港股今日低開，恒生指數開報28895點，跌57點，恒生科技指數升0.02%，報8486點。美團 （03690） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 跌半成；滙豐 （00005） 績前升0.3%。
即市走勢︰
【09：32】港股開市後跌幅擴大至約150點，跌至28800點。
【09：20】恒生指數開報28895點，跌57點，恒生科技指數升0.02%，報8486點。美團 （03690） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 跌半成；滙豐 （00005） 績前升0.3%。
【科網反壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為 美團：積極配合、業務正常（第二版）
【09：13】期指開報28854點，跌88點或0.3%。
【08：57】恒指黑期跌約89點，報28874點。道指期貨升9點，報33886點。
【08：40】宇華教育中期經調整純利按年增近四成 派中期息0.123元
【08：25】力勁科技折讓9%配股 淨籌5.6億元
【08：10】藥明生物大股東折讓近6.8%配股 套現115億元
【07：45】滙豐季績中午出爐 撥備減料稅前溢利升3.6% 盤點業績重點
【07：45】保利協鑫能源、協鑫新能源出售4光伏電站 套現逾3億元人民幣減債
【07：45】港股ADR收報28868點，跌83點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.52元，升0.42元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報623.18元，跌5.32元或0.9%。美團 （03690） 折合報292.42元，跌12.58元或4.1%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】投資者聚焦本周科技巨企放榜潮，觀望聯儲局議息結果，標指納指創收市新高；道指先升後回吐。道指收報33981點，跌61點；標指收報4187點，升7點；納指收報14138點，升121點或0.87%。
【開市9點半】任正非突勸戒部下不要做假賬 美團ADR低港4%
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責任編輯︰梁浩碩