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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數半日跌42點　滙豐績前穩、美團倒升2%（不斷更新）

股市 12:18 2021/04/27

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港股市況不斷更新

美股個別發展，道指跌61點，港股今日低開，恒生指數低開57點曾跌百點，其後一度轉升，恒生指數半日跌42點，報28910點，成交844億元。恒生科技指數升0.6%，報8538點。美團 （03690） 倒升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；滙豐 （00005） 績前升0.3%；藥明生物 （02269） 跌近6%。

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即市走勢︰

【12：12】恒生第一次中期股息與去年持平　派1.1元

【12：05】滙豐季績出爐　列帳稅前溢利按年升近8成　勝預期

【12：00】恒生指數半日跌42點，報28910點，成交844億元。恒生科技指數升0.6%，報8538點。美團 （03690） 倒升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；滙豐 （00005） 績前升0.3%；藥明生物 （02269） 跌近6%。

【11：47】港股中午收市前跌約35點，報28917點；科指升0.6%，報8536點。

【11：38】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾1%，破頂高見919元；快手科技 （01024） 升0.9%。

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.5%；深證跌0.7%；創業板指跌0.5%。

【11：27】美團 （03690） 最新升3%，高見314.4元。

【11：21】京東健康 （06118） 最近升半成，高見119.6元。

【11：10】中國波頓 （03318） 跌逾7%；思摩爾 （06969） 跌0.7%；中煙 （06055） 跌0.9%。

【10：59】京東健康 （06118） 升近4%；阿里健康 （00241） 升逾1%；至於平安好醫生 （01833） 跌0.3%。

【10：57】港股最新跌近百點，報28860點。

【10：53】欣融國際 （01587） 升幅擴大至近八成，破頂高見0.78元，成交817萬元。

【10：51】滙豐 （00005） 升幅收窄至0.3%；同於今日公布業績的恒生 （00011） ，股價績前偏軟跌近0.1%。

【10：44】螞蟻集團旗下支付寶推業內首個消費者權益保護頻道

【10：44】泡泡瑪特 （09992） 升逾1%，高見70.1元。

【盲盒加價】泡泡瑪特盲盒加價至69元人民幣　泡泡瑪特：因原材料價格上漲

【10：36】藥明生物 （02269） 最新跌幅擴大至逾6%，報107.3元日內低位，成交138億元，仍高於主要股東減持價107元。

【10：32】大市最新再轉跌，恒指跌約65點，報28886點。

【10：26】金風科技 （02208） 跌近5%，低見13.3元。金風科技首季純利約9.7億元人民幣，升8.6%。

【10：23】汽車股向上，長汽 （02333） 反彈近3%；比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升0.7%。恒大汽車 （00708） 升0.4%；五菱汽車 （00305） 升逾3%。

【10：08】美團 （03690） 最新倒升近2%，高見311.8元。

【10：03】飛魚科技 （01022） 破頂高見1.42元後，回吐逾8%，低見1.02元。

【10：01】美團 （03690） 最新轉升0.5%，報306.6元。

【09：59】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.3%，高見45.75元。

【09：52】虎都 （02399） 挫逾四成，低見2.76元。虎都旗下洪高科技通過電子商務平台「暢遊汽車」服務的汽車總商品交易額約為43.7億元人民幣。

【09：51】大市轉升10點，報28963點。科指升0.6%，報8542點。

【09：50】欣融國際 （01587） 升逾四成，破頂高見0.67元，暫為升幅最大股份。

【09：47】特步 （01368） 升逾8%，破頂高見7.2元。

【09：41】Bitcoin比特幣曾反彈至54000美元水平，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （1647） 、美圖公司 （01357） 升逾4%；歐科雲鏈 （01499） 升半成。

【09：39】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌0.2%。

【09：37】毛記葵涌 （01716） 升近15%，高見0.72元，成交90萬元。

【09：32】港股開市後跌幅擴大至約150點，跌至28800點。

【09：20】恒生指數開報28895點，跌57點，恒生科技指數升0.02%，報8486點。美團 （03690） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 跌半成；滙豐 （00005） 績前升0.3%。

【科網反壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為　美團：積極配合、業務正常（第二版）

【09：13】期指開報28854點，跌88點或0.3%。

【08：57】恒指黑期跌約89點，報28874點。道指期貨升9點，報33886點。

【08：40】宇華教育中期經調整純利按年增近四成　派中期息0.123元

【08：25】力勁科技折讓9%配股　淨籌5.6億元

【08：10】藥明生物大股東折讓近6.8%配股　套現115億元

【07：45】滙豐季績中午出爐　撥備減料稅前溢利升3.6%　盤點業績重點

【07：45】保利協鑫能源、協鑫新能源出售4光伏電站　套現逾3億元人民幣減債

【07：45】港股ADR收報28868點，跌83點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.52元，升0.42元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報623.18元，跌5.32元或0.9%。美團 （03690） 折合報292.42元，跌12.58元或4.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】投資者聚焦本周科技巨企放榜潮，觀望聯儲局議息結果，標指納指創收市新高；道指先升後回吐。道指收報33981點，跌61點；標指收報4187點，升7點；納指收報14138點，升121點或0.87%。

【開市9點半】任正非突勸戒部下不要做假賬　美團ADR低港4%

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 騰訊控股（00700） 恒生指數 滙豐控股（00005）

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