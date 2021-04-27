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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期+ADR】滙豐ADR越47關　高港3%　北水放慢吸資8億（不斷更新）

股市 22:04 2021/04/27

分享：

港股市況不斷更新

滙豐（00005）中午公布業績後，股價高見46.45元，收報46元，升2%；滙豐倫敦股價續強，至美股開市後，走勢進一步向上，滙豐ADR折算報47.42港元，較港收市價再高3.1%。

ADR 折算港元 較港收市價
變幅
滙豐ADR 47.42 +3.1%
騰訊ADR 626.14 +0.2%
阿里巴巴美股 226.61 +0.1%

北水吸資力度繼續放緩，港股表現淡靜，恒指窄幅上落，資金炒股不炒市，滙豐首季業績大勝預期，全日升2%。北水今日吸8.4億元，早前公布配股的藥明生物 （02269） 獲吸近15億元，港交所 （00388） 及美團 （03690） 分別有5.1億及近3億元淨入，惟騰訊 （00700） 有近5億元淨沽。恒指夜期早段反覆。

美股個別發展，道指跌61點，港股今日低開，恒生指數低開57點後跌百點，午後在滙豐 （00005） 帶動下，曾轉升近百點，恒生指數收報28941點，跌11點，成交1454億元。恒生科技指數升0.4%，報8516點。滙豐績後升2%；美團 （03690） 升逾2%；京東健康 （06618） 升半成；藥明生物 （02269） 跌6%。

北水動向：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一 頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【滙豐HSBC】滙豐上季稅前溢利按年升8成遠勝預期　淨回撥4億美元、午後股價升2%

【美團二選一】美團受查反升近5%　一文看清大行分析美團罰款多少、最新目標價

【北水基金】首季北水基金斥1100億元爆買港股 最愛騰訊美團港交所

【置業調查】花旗：逾45萬人曾於今年2至3月睇樓　疫情放緩有條件釋放累積的置業需求

即市走勢︰

【19：26】夜期跌轉升17點。

【19：25】【騰訊遊戲】86款國產遊戲獲發版號 騰訊《重返帝國》、網易《綠茵信仰》上榜

【19：24】【虛擬保險】保泰人壽：去年總保額增長10倍 　曾俊華﹕企業要「要多一點站在香港人角度去想」

【19：23】【中電信回A】中電信：中證監受理A股發行申請　集資或逾500億人幣

【17：47】恒指夜期跌3點，報28885點。

【16：10】恒生指數收報28941點，跌11點，成交1454億元。恒生科技指數升0.4%，報8516點。滙豐 （00005） 績後升2%；美團 （03690） 升逾2%；京東健康 （06618） 升半成；藥明生物 （02269） 跌6%。

【16：00】恒生指數U盤前跌19點，報28933點。

【15：30】港股尾市跌約80點，報28872點。

【15：20】飛魚科技 （01022） 破頂後回吐近19%，低見1.01元，成交2.9億元。

【15：15】比特幣回升至近55000美元水平，火幣科技 （01611） 升近4%；歐科雲鏈 （01499） 升逾8%；雄岸科技 （01647） 升逾2%；美圖公司 （01357） 升近半成。

【15：00】內地股市午後回穩，上證升近0.1%；深證升近0.3%；創業板指升近0.6%。

【14：57】卡姆丹克 （00712） 升逾36%，高見0.6元。

【14：52】中遠海控 （01919） 升逾6%，破頂高見14.6元。

【14：39】滙豐 （00005） 升勢回順，最新升1.1%，報45.6元。

【14：31】WT集團 （08422） 午後飈升一倍，破頂高見0.35元，成交167萬元。

【14：23】港股轉跌約20點，報28933點；科指升0.5%，報8530點。

【14：17】京東健康 （06618） 升近9%，高見124.2元；阿里健康 （00241） 升逾2%；平安好醫生 （01833） 升近0.1%。

【14：05】新希望服務本周尋求上市聆訊　集資最多15.5億元

【14：00】滙豐：持續監察香港局勢發展　地緣政治形勢緊張對集團及客戶造成潛在後果

【13：34】美團 （03690） 最新升4%，高見318元。

【13：34】港股最新升約80點，企29000點水平，午後高見29039點，略為升穿今早高位。

【13：26】康希諾生物 （06185） 午後升半成，高見362.6元。

【13：20】花旗下調信義光能 （00968） 目標價至15元，信義光能跌逾3%，低見13.12元。

【13：12】滙豐 （00005） 升近2.7%，高見46.35元；恒生 （00011） 轉升近0.5%。

【13：08】中國燃氣 （00384） 跌逾4%，低見27.3元。

【13：00】港股午後初段升約10點。

【13：00】滙豐 （00005） 績後升2%，高見46.25元。

石SIR今日推介中國外運

【12：58】滙豐香港區列帳稅前溢利倒退34%　淨利息收入大跌

【12：58】分析師﹕螞蟻估值或最多暴跌9成

【12：35】華融：已兌付今日到期的6億坡元境外債　惠譽降級後債價下挫

【12：35】富力物業遞交上市申請　集資最多54億元

【12：12】恒生第一次中期股息與去年持平　派1.1元

【12：05】滙豐季績出爐　列帳稅前溢利按年升近8成　勝預期

【12：00】恒生指數半日跌42點，報28910點，成交844億元。恒生科技指數升0.6%，報8538點。美團 （03690） 倒升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；滙豐 （00005） 績前升0.3%；藥明生物 （02269） 跌近6%。

【11：47】港股中午收市前跌約35點，報28917點；科指升0.6%，報8536點。

【11：38】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾1%，破頂高見919元；快手科技 （01024） 升0.9%。

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.5%；深證跌0.7%；創業板指跌0.5%。

【11：27】美團 （03690） 最新升3%，高見314.4元。

【11：21】京東健康 （06118） 最近升半成，高見119.6元。

【11：10】中國波頓 （03318） 跌逾7%；思摩爾 （06969） 跌0.7%；中煙 （06055） 跌0.9%。

【10：59】京東健康 （06118） 升近4%；阿里健康 （00241） 升逾1%；至於平安好醫生 （01833） 跌0.3%。

【10：57】港股最新跌近百點，報28860點。

【10：53】欣融國際 （01587） 升幅擴大至近八成，破頂高見0.78元，成交817萬元。

【10：51】滙豐 （00005） 升幅收窄至0.3%；同於今日公布業績的恒生 （00011） ，股價績前偏軟跌近0.1%。

【10：44】螞蟻集團旗下支付寶推業內首個消費者權益保護頻道

【10：44】泡泡瑪特 （09992） 升逾1%，高見70.1元。

【盲盒加價】泡泡瑪特盲盒加價至69元人民幣　泡泡瑪特：因原材料價格上漲

【10：36】藥明生物 （02269） 最新跌幅擴大至逾6%，報107.3元日內低位，成交138億元，仍高於主要股東減持價107元。

【10：32】大市最新再轉跌，恒指跌約65點，報28886點。

【10：26】金風科技 （02208） 跌近5%，低見13.3元。金風科技首季純利約9.7億元人民幣，升8.6%。

【10：23】汽車股向上，長汽 （02333） 反彈近3%；比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升0.7%。恒大汽車 （00708） 升0.4%；五菱汽車 （00305） 升逾3%。

【10：08】美團 （03690） 最新倒升近2%，高見311.8元。

【10：03】飛魚科技 （01022） 破頂高見1.42元後，回吐逾8%，低見1.02元。

【10：01】美團 （03690） 最新轉升0.5%，報306.6元。

【09：59】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.3%，高見45.75元。

【09：52】虎都 （02399） 挫逾四成，低見2.76元。虎都旗下洪高科技通過電子商務平台「暢遊汽車」服務的汽車總商品交易額約為43.7億元人民幣。

【09：51】大市轉升10點，報28963點。科指升0.6%，報8542點。

【09：50】欣融國際 （01587） 升逾四成，破頂高見0.67元，暫為升幅最大股份。

【09：47】特步 （01368） 升逾8%，破頂高見7.2元。

【09：41】Bitcoin比特幣曾反彈至54000美元水平，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （1647） 、美圖公司 （01357） 升逾4%；歐科雲鏈 （01499） 升半成。

【09：39】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌0.2%。

【09：37】毛記葵涌 （01716） 升近15%，高見0.72元，成交90萬元。

【09：32】港股開市後跌幅擴大至約150點，跌至28800點。

【09：20】恒生指數開報28895點，跌57點，恒生科技指數升0.02%，報8486點。美團 （03690） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 跌半成；滙豐 （00005） 績前升0.3%。

【科網反壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為　美團：積極配合、業務正常（第二版）

【09：13】期指開報28854點，跌88點或0.3%。

【08：57】恒指黑期跌約89點，報28874點。道指期貨升9點，報33886點。

【08：40】宇華教育中期經調整純利按年增近四成　派中期息0.123元

【08：25】力勁科技折讓9%配股　淨籌5.6億元

【08：10】藥明生物大股東折讓近6.8%配股　套現115億元

【07：45】滙豐季績中午出爐　撥備減料稅前溢利升3.6%　盤點業績重點

【07：45】保利協鑫能源、協鑫新能源出售4光伏電站　套現逾3億元人民幣減債

【07：45】港股ADR收報28868點，跌83點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.52元，升0.42元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報623.18元，跌5.32元或0.9%。美團 （03690） 折合報292.42元，跌12.58元或4.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】投資者聚焦本周科技巨企放榜潮，觀望聯儲局議息結果，標指納指創收市新高；道指先升後回吐。道指收報33981點，跌61點；標指收報4187點，升7點；納指收報14138點，升121點或0.87%。

【開市9點半】任正非突勸戒部下不要做假賬　美團ADR低港4%

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 騰訊控股（00700） 恒生指數 滙豐控股（00005）

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