【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲48關　高港近4%　夜期升92點　北水放慢吸資8億（不斷更新）

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【美股市況】納指收市跌0.3%道指微升 Tesla績後跌4.5%（不斷更新）
滙豐（00005）中午公布業績後，股價高見46.45元，收報46元，升2%；滙豐倫敦股價續強，至美股開市後，走勢進一步向上，滙豐ADR折算收報47.7港元，較港收市價再高3.7%。
|ADR
|折算港元
|較港收市價
變幅
|滙豐ADR
|47.7
|+3.7%
|騰訊ADR
|624.6
|-0.1%
|阿里巴巴美股
|228.89
|+1.1%
北水吸資力度繼續放緩，港股表現淡靜，恒指窄幅上落，資金炒股不炒市，滙豐首季業績大勝預期，全日升2%。北水今日吸8.4億元，早前公布配股的藥明生物 （02269） 獲吸近15億元，港交所 （00388） 及美團 （03690） 分別有5.1億及近3億元淨入，惟騰訊 （00700） 有近5億元淨沽。
港股昨低開，恒生指數低開57點後跌百點，午後在滙豐 （00005） 帶動下，曾轉升近百點，恒生指數收報28941點，跌11點，成交1454億元。恒生科技指數升0.4%，報8516點。滙豐績後升2%；美團 （03690） 升逾2%；京東健康 （06618） 升半成；藥明生物 （02269） 跌6%。
北水動向：
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一 頁】
焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞︰
【滙豐HSBC】滙豐上季稅前溢利按年升8成遠勝預期 淨回撥4億美元、午後股價升2%
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【置業調查】花旗：逾45萬人曾於今年2至3月睇樓 疫情放緩有條件釋放累積的置業需求
即市走勢︰
【03：00】夜期升92點，收報28980點。
【23：28】夜期升89點
【19：26】夜期跌轉升17點。
【19：25】【騰訊遊戲】86款國產遊戲獲發版號 騰訊《重返帝國》、網易《綠茵信仰》上榜
【19：24】【虛擬保險】保泰人壽：去年總保額增長10倍 曾俊華﹕企業要「要多一點站在香港人角度去想」
【19：23】【中電信回A】中電信：中證監受理A股發行申請 集資或逾500億人幣
【17：47】恒指夜期跌3點，報28885點。
【16：10】恒生指數收報28941點，跌11點，成交1454億元。恒生科技指數升0.4%，報8516點。滙豐 （00005） 績後升2%；美團 （03690） 升逾2%；京東健康 （06618） 升半成；藥明生物 （02269） 跌6%。
【16：00】恒生指數U盤前跌19點，報28933點。
【15：30】港股尾市跌約80點，報28872點。
【15：20】飛魚科技 （01022） 破頂後回吐近19%，低見1.01元，成交2.9億元。
【15：15】比特幣回升至近55000美元水平，火幣科技 （01611） 升近4%；歐科雲鏈 （01499） 升逾8%；雄岸科技 （01647） 升逾2%；美圖公司 （01357） 升近半成。
【15：00】內地股市午後回穩，上證升近0.1%；深證升近0.3%；創業板指升近0.6%。
【14：57】卡姆丹克 （00712） 升逾36%，高見0.6元。
【14：52】中遠海控 （01919） 升逾6%，破頂高見14.6元。
【14：39】滙豐 （00005） 升勢回順，最新升1.1%，報45.6元。
【14：31】WT集團 （08422） 午後飈升一倍，破頂高見0.35元，成交167萬元。
【14：23】港股轉跌約20點，報28933點；科指升0.5%，報8530點。
【14：17】京東健康 （06618） 升近9%，高見124.2元；阿里健康 （00241） 升逾2%；平安好醫生 （01833） 升近0.1%。
【14：05】新希望服務本周尋求上市聆訊 集資最多15.5億元
【14：00】滙豐：持續監察香港局勢發展 地緣政治形勢緊張對集團及客戶造成潛在後果
【13：34】美團 （03690） 最新升4%，高見318元。
【13：34】港股最新升約80點，企29000點水平，午後高見29039點，略為升穿今早高位。
【13：26】康希諾生物 （06185） 午後升半成，高見362.6元。
【13：20】花旗下調信義光能 （00968） 目標價至15元，信義光能跌逾3%，低見13.12元。
【13：12】滙豐 （00005） 升近2.7%，高見46.35元；恒生 （00011） 轉升近0.5%。
【13：08】中國燃氣 （00384） 跌逾4%，低見27.3元。
【13：00】港股午後初段升約10點。
【13：00】滙豐 （00005） 績後升2%，高見46.25元。
石SIR今日推介中國外運
【12：58】滙豐香港區列帳稅前溢利倒退34% 淨利息收入大跌
【12：58】分析師﹕螞蟻估值或最多暴跌9成
【12：35】華融：已兌付今日到期的6億坡元境外債 惠譽降級後債價下挫
【12：35】富力物業遞交上市申請 集資最多54億元
【12：12】恒生第一次中期股息與去年持平 派1.1元
【12：05】滙豐季績出爐 列帳稅前溢利按年升近8成 勝預期
【12：00】恒生指數半日跌42點，報28910點，成交844億元。恒生科技指數升0.6%，報8538點。美團 （03690） 倒升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；滙豐 （00005） 績前升0.3%；藥明生物 （02269） 跌近6%。
【11：47】港股中午收市前跌約35點，報28917點；科指升0.6%，報8536點。
【11：38】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾1%，破頂高見919元；快手科技 （01024） 升0.9%。
【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.5%；深證跌0.7%；創業板指跌0.5%。
【11：27】美團 （03690） 最新升3%，高見314.4元。
【11：21】京東健康 （06118） 最近升半成，高見119.6元。
【11：10】中國波頓 （03318） 跌逾7%；思摩爾 （06969） 跌0.7%；中煙 （06055） 跌0.9%。
【10：59】京東健康 （06118） 升近4%；阿里健康 （00241） 升逾1%；至於平安好醫生 （01833） 跌0.3%。
【10：57】港股最新跌近百點，報28860點。
【10：53】欣融國際 （01587） 升幅擴大至近八成，破頂高見0.78元，成交817萬元。
【10：51】滙豐 （00005） 升幅收窄至0.3%；同於今日公布業績的恒生 （00011） ，股價績前偏軟跌近0.1%。
【10：44】螞蟻集團旗下支付寶推業內首個消費者權益保護頻道
【10：44】泡泡瑪特 （09992） 升逾1%，高見70.1元。
【盲盒加價】泡泡瑪特盲盒加價至69元人民幣 泡泡瑪特：因原材料價格上漲
【10：36】藥明生物 （02269） 最新跌幅擴大至逾6%，報107.3元日內低位，成交138億元，仍高於主要股東減持價107元。
【10：32】大市最新再轉跌，恒指跌約65點，報28886點。
【10：26】金風科技 （02208） 跌近5%，低見13.3元。金風科技首季純利約9.7億元人民幣，升8.6%。
【10：23】汽車股向上，長汽 （02333） 反彈近3%；比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升0.7%。恒大汽車 （00708） 升0.4%；五菱汽車 （00305） 升逾3%。
【10：08】美團 （03690） 最新倒升近2%，高見311.8元。
【10：03】飛魚科技 （01022） 破頂高見1.42元後，回吐逾8%，低見1.02元。
【10：01】美團 （03690） 最新轉升0.5%，報306.6元。
【09：59】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.3%，高見45.75元。
【09：52】虎都 （02399） 挫逾四成，低見2.76元。虎都旗下洪高科技通過電子商務平台「暢遊汽車」服務的汽車總商品交易額約為43.7億元人民幣。
【09：51】大市轉升10點，報28963點。科指升0.6%，報8542點。
【09：50】欣融國際 （01587） 升逾四成，破頂高見0.67元，暫為升幅最大股份。
【09：47】特步 （01368） 升逾8%，破頂高見7.2元。
【09：41】Bitcoin比特幣曾反彈至54000美元水平，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （1647） 、美圖公司 （01357） 升逾4%；歐科雲鏈 （01499） 升半成。
【09：39】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌0.2%。
【09：37】毛記葵涌 （01716） 升近15%，高見0.72元，成交90萬元。
【09：32】港股開市後跌幅擴大至約150點，跌至28800點。
【09：20】恒生指數開報28895點，跌57點，恒生科技指數升0.02%，報8486點。美團 （03690） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 跌半成；滙豐 （00005） 績前升0.3%。
【科網反壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為 美團：積極配合、業務正常（第二版）
【09：13】期指開報28854點，跌88點或0.3%。
【08：57】恒指黑期跌約89點，報28874點。道指期貨升9點，報33886點。
【08：40】宇華教育中期經調整純利按年增近四成 派中期息0.123元
【08：25】力勁科技折讓9%配股 淨籌5.6億元
【08：10】藥明生物大股東折讓近6.8%配股 套現115億元
【07：45】滙豐季績中午出爐 撥備減料稅前溢利升3.6% 盤點業績重點
【07：45】保利協鑫能源、協鑫新能源出售4光伏電站 套現逾3億元人民幣減債
【07：45】港股ADR收報28868點，跌83點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.52元，升0.42元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報623.18元，跌5.32元或0.9%。美團 （03690） 折合報292.42元，跌12.58元或4.1%。
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【07：30】投資者聚焦本周科技巨企放榜潮，觀望聯儲局議息結果，標指納指創收市新高；道指先升後回吐。道指收報33981點，跌61點；標指收報4187點，升7點；納指收報14138點，升121點或0.87%。
【開市9點半】任正非突勸戒部下不要做假賬 美團ADR低港4%
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責任編輯︰梁浩碩