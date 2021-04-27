【開市9點半】任正非突勸戒部下不要做假賬　美團ADR低港4%

（1）華為任正非在華為心聲社區勸戒幹部不要做假賬，做假賬的幹部就下崗，但如果將來部份業務上市，就不是紀律問題，而是法律問題，不過，市場關注任正非為何突然這樣說，以及提及走上資市場。

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華為任正非：所有幹部不要做假賬 將來若部分業務上市涉法律問題

（2）美團 （03690） 遭調查後，在美國OTC交易的ADR收市跌5.8%，收報75.36美元，成交11萬股，相當於港股292.42港元，較港收市價低4.1%。

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（3）有為香港提供復必泰疫苗的復星醫藥 （02196） 公布首季業績，純利增長主要是新品及次新品漢利康、蘇可欣、漢曲優等收入貢獻，利潤增長及港澳政府買疫苗付款，令公司現金流淨額接近7.4億人民幣。

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（4）新高教 （02001） 停派末期息後，重新派發中期息0.054元人民幣（0.06447港元），較去年中期息增28.6%，現價股息率1.1厘。

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（5）長實 （01113） 的方案若獲得通過，回購價51元便可發揮作用，長實昨收報48.3元，距51元相差5%。

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（6）百億批股再現，藥明生物 （02269） 大股東再大手套現百億，過往批股均令股價受壓。

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（7）百度 （09888） 的發展策略，以「閉環」緊扣各項服務，即進入百度後，由百度各平台已可提供各種服務，鎖住人流。

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（8）蘋果率先掀起美企巨額芯片投資的戰幔，計劃未來5年在美國投入逾4300億美元（折合逾3.3萬億港元）。

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（9）台積電亦加大在中國的芯片製造投資，不過主力生產28納米。

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港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉