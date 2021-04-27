▲ 【特斯拉業績】Tesla沽一成比特幣被批推高散貨 馬斯克：自己沒有出售比特幣（第二版）

Tesla（美：TSLA）業績同時首次公布Bitcoin的相關投資，現金由去年第四季的193.84億美元減少至171.41億美元，減少了22.43億美元，其中12億美元涉及買Bitcoin。據業績報告顯示，Tesla首次新增淨數字資產，為13.31億美元；在投資活動報表中顯示，用了15億美元（約116.4億港元）買Bitcoin後，沽出Bitcoin收入2.72億美元（約21.1億港元）。Tesla 創辦人兼行政總裁馬斯克一直是比特幣大好友，今次Tesla沽貨令人質疑馬斯克唱好散貨。

馬斯克表示，有很多理由對Bitcoin持樂觀態度，投資Bitcoin令盈利略有增長，CFO亦表示，會繼續投資比特幣，Tesla相信Bitcoin的長期價值。

Tesla出售比特幣的行動引起市場討論，Barstool Sports總裁Dave Portnoy於Twitter發文指，馬斯克買入比特幣，推高後再賣出，藉此大賺一筆。馬斯克則回應指，Tesla出售公司持有的10%比特幣，以證明該加密貨幣在資產負債表上作為現金替代物的流動性。馬斯克補充，他沒有賣掉任何他個人持有的比特幣。

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責任編輯：柯志宏