【美股收市】聚焦科企放榜 標指納指齊破頂 道指先升後回

投資者聚焦本周科技巨企放榜潮，觀望聯儲局議息結果，標指納指創收市新高；道指先升後回吐。

道指收報33981點，跌61點；標指收報4187點，升7點；納指收報14138點，升121點或0.87%。

電動車巨頭Tesla（美：TSLA）將公布首季業績，由於上季交付量創新高，達18.48萬輛，外界相信業績也會表現亮麗。Tesla股價升1.21%。

蘋果（美：AAPL）季績出爐前公布加大美國投資規模，計劃未來5年在美國投入逾4,300億美元（逾3.3萬億港元），增加2萬個新職位。蘋果股價反覆上揚0.3%。

同於本周公布業績的Facebook、亞馬遜和微軟，股價分別升0.6%、2%、0.2%。

金融股造好，美國運通股價漲4.2%，為表現最強道指成份股，高盛升1.2%。

受惠經濟復甦，大宗商品持續上漲，銅價創10年新高。虛擬貨幣比特幣回升，交易平台Coinbase股價升4.4%。金價微揚。鈀金升1.7%再創新高 ; 紐約期金收市升0.1%，報1780.1美元。

儲局將於周三(本港時間周四凌晨2時)公布議息結果，市場相信政策上不會有大幅轉變，美滙指數微跌，報90.84。美10年期債息回軟，尾段報1.575厘。

富國銀行表示，儲局對通脹上升、大量財政及貨幣刺激措施，以及強勢經濟數據仍然感到高度舒適，美國10年期國債在當前風險背景下，預期未來數周將會發力抽升，今年底或升到2.1至2.4厘水平。

數據方面，美3月耐用品訂單按月增長0.5%，遠遜預期，扣除運輸設備的訂單按月升1.6%，符預期。

責任編輯：柯志宏