投行：拜登增稅短期內或對美股構成打擊

▲ 拜登預計本周提議將富人的資本利得稅率，提高近一倍至39.6%，加上現有的投資收益附加稅，意味著投資者的聯邦資本利得稅率最高將達43.4%。（法新社資料圖片）

根據投行BTIG，當華盛頓同時提高公司稅率和個稅稅率時，股票市場通常在第一年表現不佳，在第二年則會遭到拋售。

美國總統拜登預計本周提議將富人的資本利得稅率，提高近一倍至39.6%，加上現有的投資收益附加稅，意味著投資者的聯邦資本利得稅率最高將達到43.4%。拜登還提議將公司稅率從21%提高到28%，以為其2.2萬億美元的基建計劃提供資金。

BTIG股票與衍生品策略主管Julian Emanuel表示，每個人都說提高資本利得稅對市場而言影響並不算大，這麼認為是很可笑的。

Emanuel此前就表示，美國增稅時有13次股市下跌的情況，最近的一次發生在1993年。

最早可追溯至1910年的數據顯示，提高公司稅和個稅後，美國基準股指的平均回報率為2.4%。一旦實施了增稅措施，下一年的平均回報率將下降至-0.9%。相比之下，美股長期平均年回報率為7.7%。

但Emanuel表示，增稅可能只會在短期內打擊股市。在大量政府刺激措施和寬鬆貨幣政策的推動下，經濟和收入的增長最終可能會將標普500指數推高至5047點。

摩根大通此前則表示，拜登提高公司稅的提議，可能導致標普500每股收益下降4%。但標普500成分股公司處於有利地位，能夠消化可能的增稅帶來的影響。

但摩根大通提醒稱，投資者應避免就拜登政府提出的初步稅收建議做出投資決定，因為隨著談判開始，這些建議可能會發生重大變化。

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編輯：李勝君