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【滙豐HSBC】滙豐季績中午出爐　撥備減料稅前溢利升3.6%　盤點業績重點

股市 08:00 2021/04/27

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HSBC滙豐 （00005） 將於中午公布第一季業績，預計在宏觀經濟改善季內撥備大幅減少超過6成，帶動季度溢利按年重拾正增長。滙豐內部綜合15間券商預測，滙豐上季列帳基準稅前溢利預測中位數33.46億美元，按年料多賺3.6%。

根據15間券商預測，滙豐季內預期信貸損失按年大減64%至10.84億美元，抵銷收入跌幅及營運支出上升。

滙豐績前先後決定將4名高層由倫敦調駐香港，集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）又透露計劃逐步減少辦公室樓面面積約4成，相信重返亞洲策略的執行細節、節流計劃，以至管理層對今年營運前景、利率走勢的指引將是業績焦點。

滙豐4名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿｜詳見【下一頁】

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至於投資者最關注的股息，滙豐今年2月公布全年業績時表明，今年不會派發季息，將留待8月公布中期業績時考慮是否分派一次股息。

今年初環球股市及資本市場活躍，美資銀行相關的業務都見有明顯上升。券商高盛估計，滙豐季績或有驚喜，主要反映上季資本市場蓬勃，或因而帶動環球銀行及資本市場（GBM）及財富管理收入。高盛又指，去年底利率已初步喘定，若滙豐期內貸款增長較快，可帶動淨利息收入上揚。

美銀證券表示，由利率期貨走勢顯示市場對儲局加息預期升溫，但利率上揚的利好因素並未反映在滙豐的盈利預測，意味未來淨利息收入或有驚喜。

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編輯：趙穎妍

港股 本地銀行股 業績公布 財富及資產管理 香港 滙豐控股（00005） 銀行

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