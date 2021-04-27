【滙豐HSBC】滙豐上季稅前溢利按年升8成遠勝預期　淨回撥4億美元、倫敦股價升逾47港元

HSBC滙豐 （00005） 第一季業績遠勝市場預期。在宏觀經濟改善帶動下，滙豐撥備不止大幅減少，上季更錄得淨回撥4億美元，帶動滙豐首季列帳基準稅前溢利57.79億美元，較去年同期大升79%，遠勝市場預測中位數的33.46億美元及3.6%升幅。滙豐績前股價逆市靠穩，半日升0.33%，午後滙豐股價升幅曾擴大至3%，全日收報46元，升2%，成交17億元。

滙豐倫敦股價繼續向好，最新升3.3%，報436.5便士，折合47.079港元，較港股再高2%。

若撇除一次性項目的經調整稅前溢利，更按年大升109%至63.9億美元，同樣遠勝預期的42.99億美元。

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滙豐香港區列帳稅前溢利倒退34% 淨利息收入大跌｜詳見【下一頁】

滙豐：股息留待8月公布決定 料全年貸款中單位數升幅

滙豐在業績報告中重申，集團今年內未擬派發季度股息，會留待8月公布中期業績時，考慮是否宣派一次股息。

滙豐行政總裁祈耀年表示，對集團的收入表現及成本控制感到滿意，對預期信貸損失大幅減少尤其欣慰，在執行增長及轉型計劃方面進展理想。他續指，儘管局勢仍未明朗，經濟前景已有所改善，正爭取將良好的增長態勢延續到第二季，同時在資本、資金、流動性及信貸方面維持審慎立場。

集團最新預期，今年全年的預期信貸損失將較去年大幅減少，但補充目前形勢仍然極不明朗，主要是各地的疫後復元步伐不同，以及政府停止各項支援措施。滙豐引述主流經濟預測，估計集團今年的預期信貸損失準備將低於2020年業績報告預測的中期目標（即平均貸款的30至40個基點）。

滙豐表明會監察香港局勢發展，詳見【下一頁】

滙豐回撥4億美元有驚喜 淨息差按季現企穩跡象

第一季內，滙豐列帳基準收入129.86億美元，按年減少5.1%，但受期內淨回撥4億美元推動下，季度列帳稅前溢利按年升79%至57.79億美元，抵銷期內的收入跌幅及營運支出的8.6%升幅。

滙豐首季淨息差1.21厘，按年收窄33個基點，按季則大致持平，符合券商對滙豐淨息差逐漸企穩的預期。集團又預期，今年全年的貸款可以有中單位數的升幅，反映集團對環球經濟復甦的預期。

滙豐加緊重組回報不理想的歐美業務，就出售法國零售銀行業務，滙豐指目前繼續就潛在出售進行洽商，但尚未作出任何決定，並明言若落實出售預計將會錄得虧損。而美國的零售銀行業務，則探索內部增長及外拓機遇。

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券商績前預測：滙豐首季稅前多賺3.6%

根據15間券商績前預測，滙豐季內預期信貸損失按年大減64%至10.84億美元，抵銷收入跌幅及營運支出上升。

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編輯：趙穎妍