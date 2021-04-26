華為任正非：所有幹部不要做假賬 將來若部分業務上市涉法律問題

▲ 華為任正非指，所有幹部不要做假賬，若將來部分業務慢慢走上資本市場，將涉及法律問題。

華為心聲社區4月25日刊發創辦人任正非簽發的電郵講話，當中提及在幹部履責規定中，不做假賬要作為一個重要標準，「我們所有幹部都不要說假話、做假賬，要踏踏實實工作。凡是做假賬的幹部就下崗。如果將來一部分業務慢慢走上資本市場，做假賬可能就不是紀律問題，而是涉及法律問題。」

該篇電郵題為《用幹部隊伍激活的確定性，應對環境與商業變化的不確定性》，任正非提出總的原則是用3至5年時間來加強作戰組織的整改、加強隊伍的整訓、加強幹部的選拔與調整。

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任正非在文中亦提出，要落實海外幹部垂直提拔的導向，鼓勵年輕高潛人才儘早奔赴海外。海外的垂直提拔，不是指在同一個代表處，而是在區域內和區域間的垂直提拔，高到一定級別的幹部要跨區討論，小到一定級別就小範圍討論。到哪一層級幹部，流動的圈是不同的，不要讓熟悉本區工作又表現好的人看不到希望，一定要強調跨區平衡。「只要幹部垂直提拔真正落實了，有為青年誰不想去海外當『將軍』呢？年輕人去海外要寫申請、寫『血書』，主動要求要上戰場。」

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編輯：陳健婷