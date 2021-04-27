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【機迷商機】Lenovo Legion一口氣推三款新機　AMD配NVIDIA處理器　加強散熱管埋

科技 08:30 2021/04/27

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疫情下電腦、遊戲產品銷售影響普遍較少，有個別廠商甚至受惠於用家避疫在家，銷量上升。主攻遊遊機迷的Lenovo Legion，一口氣在港推出3部新產品，包括Lenovo Legion 5、Legion 5 Pro及Legion 7。Legion 7及Legion 5 Pro更擁16吋QHD 16:10顯示器，後者為三款中最高級別，售價達26,498元。

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3款新機都迎合市場的新趨勢，均採用AMD處理器及NVIDIA圖像處理器。新機採用Legion TrueStrike 鍵盤，除了承傳了ThinkPad鍵盤的特點，更增添創新的「軟著陸」鍵軸，用家使用同樣力度，卻可按鍵更深，有助遊戲玩家能更有效作出回應。

AI配新散熱系統  增打機流暢度
打機最緊要速度也、硬件散熱快，又怕受病毒影響。以上3款機引入人工智能引擎，結合頂級硬件、軟件及機器學習，調節CPU和GPU之間的熱設計功耗（TDP），從而提升個人電腦的整體性能，讓執行不同遊戲都可以實現最高幀率。如有些遊戲需要更高的CPU運作，經過AI識別後，機主再開機玩同一款遊戲，熱設計功耗會自動調節。

打機一般連續打幾小時，Coldfront 3.0散熱管理系統中的智能進氣系統，配備渦輪增壓雙風扇，部分型號提供四通道排氣裝置和熱導板技術，有效提升散熱效果，減少設備過熱而出現限速的情況。

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打機、工作一機用盡
Lenovo發言人透露，Legion系列不單希望吸引打機愛好者，也適合高用量用戶使用，尤其經常需要剪片、造圖的用家，其人工智能引擎、散熱管理系統，一樣派上用場。未來

伴隨新機推出，品版也推出Legion Ultimate Support服務，強調有硬軟件及其他支援，以及24小時服務，會為為電腦設定、系統微調及軟硬件優化提供詳盡意見，同時方便工作、遊戲的用家。

疫情下限聚，難得有機機舉行實體發佈會。右四為Lenovo 香港及澳門區總經理何一凡。(梁巧恩攝)

Lenovo Legion 5顯示器有15.6寸 ，建議零售價為14,498元。( Lenovo提供)

Lenovo Legion 5 Pro，最高配備全新AMD Ryzen 9 5800H行動處理器，建議零售價18,998 元起。( Lenovo提供)

Lenovo Legion 7屬旗艦級機種，以太空級鋁金屬鑄造，採用專為PC遊戲玩家而設的行動處理器，建議零售價為26,498元。( Lenovo提供)

Coldfront 3.0散熱管理系統中的智能進氣系統，配備渦輪增壓雙風扇。(梁巧恩攝)

部份型號的底板有特別設計，有多個細孔散熱。(梁巧恩攝)

Lenovo Legion 7
處理器              AMD Ryzen 9 5900HX (8C / 16T, 3.3 / 4.6GHz, 4MB L2 / 16MB L3)
顯示卡              NVIDIA GeForce RTX 3080 16GB GDDR6, Boost Clock 1545 / 1710MHz, TGP 165W
記憶體              2x 16GB SO-DIMM DDR4-3200
硬碟                 2x 1TB M.2 PCIe 3.0 NVMe SSD
顯示器              16" WQXGA (2560x1600) 
建議零售價： 　　HK$26,498

Lenovo Legion 5 Pro 
處理器              AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3)
顯示卡              NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6, Boost Clock 1560 / 1620MHz, TGP 140W
記憶體              2x 16GB SO-DIMM DDR4-3200
硬碟                 2x 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe SSD
顯示器              16" WQXGA (2560x1600) 
建議零售價：　　HK$18,998 起

Lenovo Legion 5 
處理器              AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3)
顯示卡              NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1425 / 1702MHz, TGP 130W
記憶體              2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
硬碟                 512GB M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe SSD
顯示器              15.6" FHD (1920x1080) 
建議零售價：　 　HK$14,498 

記者：梁巧恩

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