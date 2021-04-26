藥明生物傳繼2月後再度配股 集資最多逾105億元

藍籌醫藥股藥明生物(02269)市傳進行近兩個月來的第二度配股，外電引述銷售文件指，藥明生物大股東Wuxi Biologics擬配售9,800萬股公司股份，每股配售價介乎105元至108元，較周一收市價114.8元，折讓5.92％至8.54％，套現102.9億元至105.84億元。大摩將擔任是次藥明生物配股的獨家配售代理。

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今年2月，藥明生物曾公布計劃配售股份，集資逾130億元。公司當時表示，集資所得用於併購原液或製劑生產的額外設施以配合迅速增長的研發管線，約40％用於為微生物及哺乳動物細胞等多個技術平台建設更多大型生產設施。相隔一個月，藥明生物宣布多項收購，包括收購輝瑞中國位於杭州的先進生物藥生產基地，以及收購蘇橋生物超過90％的股份。兩宗交易旨在提升公司原液和製劑產能，以滿足大增的商業化生物藥服務需求。

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本月以來，先後有多隻大型股份進行配股，除了藥明生物，也包括美團(03690)、建滔集團(00148)、中國燃氣(00384)和安踏 (02020)等。

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