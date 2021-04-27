【美股策略】買美股點買好？自製月供長綫獲利更高

散戶投資股票最慣常是聽消息，但往往沒有把握好時間，很容易蝕錢收場。惠峰國際發展董事張玉峰多次提醒投資者必須做好功課，了解清楚公司的背景和經營模式才沾手。他同時教路投資者可以從生活化中「尋寶」，例如麥當勞（MCD）的股票值不值得買？你去光顧一下就可以感受到他的水準和服務；又如富途控股（FUTU）是否值得買？她是以新興券商姿態出現，介面很人性化易用，入錢滙錢亦方便快捷，只要你嘗試使用他的程式，就會明白為甚麼獲大家追捧，長遠來說這是一間值得投資的公司。不過張玉峰更想帶出的是，「其實很多投資靈感都是來自於生活。」

散戶左右股市大局？ 惠峰張玉峰：要接受這投資新常態，見【下一頁】

他建議投資美股的初哥可自製月供股票，「美股的好處是可以1股1股買，對於一些剛出來工作，或投資初學者都是很好的選擇，入場門檻低，同時又可以當儲錢。」他提醒別少看只得幾股，因為至少都是在賺錢。

至於股市場又如何？美股的IPO跟香港IPO有點不同，她們不像香港有公開發售，而上市時亦要通過對盤才能進行交易，所以月中Coinbase上市時，在將近香港時間凌晨1點半才成功對盤開始有交易。另一方面，其首日掛牌股價亦會出現較大波幅，除了 Coinbase，又以2月上市的中概股容聯雲（RAAS）為例，上市首日股價被推升逾2倍，最高見59美元，但至今其低位是9.91元，周四（22日）收報11.23元，跌幅驚人。

「如果是投資初哥，我不建議買新股，因為很多時候這些都是炒概念，可能很短時間就玩完，但問題是投資者永遠都不會止賺 / 止蝕離場，覺得仍然會升。我有個小小的建議，由於IPO市場缺乏資訊，對散戶來說，又未必會花時間去研究該公司的基本面，風險很大，如果真的想研究IPO，了解該些公司更多，可以登入SEC網站一個叫Edgar的系統，上面有很多上市公司及非上市公司的資料可供查閱。其次，亦可根據機構投資者的取態作為指標」張玉峰說。

他續指，其實投資美國股票，只要你有耐性就一定賺到錢，不過就不可以採用香港那套「即日鮮」的炒股模式，特別是一些新參與美股的投資者，這樣很容易會損手，之前市旺當然人人都賺錢，但近日市場反覆，投資者開始害怕，又擔心美股會大跌， 結果現在見到美 股開始回升，變相之前沽貨的人就要蝕錢，因為他們沒有耐性等待。 雖然炒「 即日鮮」 若眼光好，或許可以賺到短暫利潤，但張玉峰表示，其實若選中一些龍頭股，一年下來累積的升幅一點也不輸蝕。「以Visa為例，這是一隻很穩定的股票，若持貨一年大約可有 25%至30%的回報。有些新手覺得賺3%、4%已經可以，但原來一直持有比起短炒的獲利更豐。正如很多人希望待股價回落一點才買，結果那隻股票根本不回落，或只回得很少，結果又錯過了機會。」

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記者：張以正