【低水筍盤】「90後」屋苑呎價唔使1萬 500萬以下兩房放盤任君選擇 首置客429.8萬成功上車

樓市持續暢旺，樓價開始上揚，上車盤入場銀碼愈來愈高，呎價1萬元以下選擇也買少見少。位於屯門於輕鐵建生站旁邊的居屋兆軒苑，目前屋苑的實用面積平均呎價仍低於1萬元，吸引不少上車客的前來尋盤，最近屋苑錄得首置人士斥資約430萬元入市個案。

祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門居屋兆軒苑日前錄得一宗區內首置客成交個案。上述所錄成交單位為A座高層7室，實用面積443平方呎，兩房兩廳，日前獲區內首置客垂青。該買家鍾情單位間隔四正，可靈活擺放傢電，附設企理裝修，加上價格合理，符合預算，上述買家遂便決定以429.8萬元（自由市場價）購入上址自住之用，以實用面積計算平均呎價為9,702元，屬市場價成交。

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原業主於2007年以約72.8萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達357萬，單位升值近5倍易手。據物業代理的網上放盤資料，現時兆軒苑的每呎造價約9,976元，目前屋苑2房單位的叫價也普遍低於500萬元，相對屯門區一帶屋苑而言尚算低水。



屯門翠鳴臺附近有不少居屋屋苑，當中包括兆康苑、兆軒苑、兆畦苑、兆麟苑、兆禧苑、澤豐花園及景峰花園等7個屋苑，樓齡由26至38年不等。其中位於屯門良運街1號的兆軒苑，位於建生村旁邊，一共設有2座，單位總數超過1,200伙，物業於1991年入伙，樓齡約30年，不算太舊。

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兆軒苑單位實用率達七成半，提供兩房及三房選擇，實用面積介乎300餘至500餘平方呎，單位設有大廳大窗，舒適開場。生活方面，屋苑附近設有數個社區商場，如建生邨的建生商場、寶怡商場及盈豐商場等，設有日常百貨、食肆超市等等嘅店舖，完全滿足生活要求。



交通方面，兆軒苑坐落於輕鐵建生站旁邊，坐兩個站就可前往西鐵兆康站。而且屋苑附近的巴士路線非常充足，有出入港九主要地方的路線，交通也算便利。

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記者：陳詠妍