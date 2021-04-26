【商場活動】T.O.P商場以塗鴉藝術為題　展現塗鴉視覺體驗及活動

旺角T.O.P商場一直支持跨界別聯乘創作及定期舉辦市集活動，近日與能量飲品品牌Monster Energy及街頭藝術單位Afterworkshop合作，設多款塗鴉視覺體驗及活動。

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於4月10日至5月2日期間，於T.O.P的4、5樓展現以「巨浪狂想」為題的多款塗鴉視覺體驗及活動。５樓室內空間化身成「Flamingo」塗鴉作品，設龐大粉紅色紅鶴於巨浪海邊打卡畫作，立體感十足，仿如置身巨浪翻騰的情景。4樓亦設有特色塗鴉畫作，展出的作品「Aloha」充滿夏威夷元素。此外，空中巨浪公園亦設有多張休閒沙灘椅。

▲ T.O.P與能量飲品品牌Monster Energy及街頭藝術單位Afterworkshop合作，設多款塗鴉視覺體驗及活動。

推廣期內，於周末到訪T.O.P並追蹤T.O.P的 Instagram 及Monster Energy 的Facebook，即可免費換領粉紅色Monster Energy Pipeline Punch全新口味能量飲品。另外，周末於T.O.P 電子消費滿$200，更可免費參與周末塗鴉沙灘布袋設計工作坊及換領粉紅色Monster Energy Pipeline Punch全新口味能量飲品。

▲ 周末於T.O.P 電子消費滿$200，可免費參與周末塗鴉沙灘布袋設計工作坊。

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責任編輯：蘇穎琪