【蘋果股價】蘋果未來5年加碼投資美國3.3萬億港元　創兩萬新職位、研發新半導體

▲ 蘋果未來5年加碼投資美國3.3萬億港元 創兩萬新職位、研發新半導體

蘋果（Apple，美：AAPL）公布，擬擴大美國投資規模，計劃未來5年在美國投入逾4300億美元（折合逾3.3萬億港元），增加2萬個新職位。蘋果表示，2018曾設立5年間美國投資3500億美元，更新投資規模規劃是因為集團投資步伐較當初預期更快，會支持美國創新和不同州份都能分享投資成果，包括投資數百億美元在新一代半導體開發、5G發展和人工智能。

蘋果自翊是美國單一最大納稅企業，過去5年支付本土稅項達450億美元，從企業、供應鏈企業，直接支持美國本土約270萬個工作職位。

蘋果及Google出席美反壟斷聽證會 Spotify及Tinder母企斥蘋果濫用權力，可見【下一頁】

拜登提高富人稅稅率不利股市 哪些股份最高危？​​​​​​​可見【下一頁】

蘋果最新規劃在至少6個州份擴大營運規模，包括大本營加州、科羅拉多州增加工程團隊，在德州繼續投資新園區、華盛頓州擴大園區人手一倍至2000人，在愛荷華州建數據中心，並在麻省增聘人手。

在綠色投資方面，蘋果已花47億美元在綠色債券，近60個蘋果辦公場所達到LEED 級認證。

相關文章：

【Coinbase對手】幣安今推蘋果、微軟證券代幣買賣

【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片 AirTag登場

【Apple Car】傳蘋果接近與LG合資公司達成合作協議 Apple Car產業鏈逐漸成型

編輯：麥德銘