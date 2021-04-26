 【筍盤推介】 港島上車屋苑 靜中帶旺實用率超高 兩房戶「低水價」放售

隨著疫情回穩，剛過去的週末（24日至25日）二手交投量再回復暢旺，新盤也步署登場，或再激發樓市更熾熱，買家也更趕快入市。以下介紹的放盤位於鰂魚涌康景花園，屬港島區上車屋苑之選。

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港島東屋苑向來有捧場客，其中於1989年入伙、樓齡32年的鰂魚涌康景花園，位於康柏徑10號，由恆基兆業及恆隆地產發展。屋苑座擁山巒翠嶺，屋苑自成一隅，靜中帶旺、景緻怡人。康景花園由五幢大廈組成，設有983伙，實用面積由440平方呎至1,339平方呎。由屋苑步行至太古港鐵站需時10分鐘左右，屋苑對出也設有出專線小巴站至英皇道，港鐵太古站及港鐵太古站，交通及購物也十分便利。

是次放盤位於康景花園D座 中層5室，單位實用面積442平方呎，間隔為2房，業主叫價700萬元，較銀行估值的721萬元低21萬元。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 康景花園D座 中層 5室（物業編號 : BG02749736） 間隔： 2房 實用面積： 442 平方呎 叫價： 700萬元 賣點： 靜中帶旺、景緻怡人

間隔四正，實用率高

屋苑對出設有出專線小巴站至英皇道、港鐵太古站及港鐵太古站，交通及購物也十分便利

中國銀行網上即時物業估值達721萬元（估價日期 : 2021年4月22日），單位現時叫價較估值低21萬元

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註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍