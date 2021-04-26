再度對簿公堂 北京「无印」起訴日本「無印」商業詆毀

繼2019年北京棉田紡織品有限公司起訴日本無印良品侵犯其商標後，兩間公司再次對簿公堂，日本無印良品日前發表的聲明，使用了「搶注」一詞，涉嫌商業詆毀不正當競爭，此案為商標糾紛案的延續。

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2019年北京市高級人民法院判處日本家居品牌「無印良品」（MUJI）侵犯北京棉田公司無印良品（Natural Mill）商標，罰款62.6萬，並需在天貓旗艦店及其中國實體店發表聲明，以降低侵權為北京「无印」所帶來的影響。惟在聲明中，日本無印良品用到「搶注」一詞，北京「无印」認爲對其商譽造成損害，以商業詆毀起訴對方。

【美團3690】科企反壟斷風暴未完 市監局立案調查美團:【下一頁】

4月25日，北京市朝陽區人民法院線上公審案件，目前還未就案件宣判。

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責任編輯：梁翠麗