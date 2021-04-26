【有相睇】景觀開揚內櫳企理　外區客800萬買帝景灣　創一房新高

將軍澳成交續旺，消息指該區本月至今已錄逾330宗成交。香港置業將軍澳新都城三期分行市務經理(銷售)莊家豪表示，二手交投暢旺，帝景灣最近連環錄成交，其中一個一房戶獲外區首置客以約800萬元承接，創屋苑同類成交價新高。

成交單位為帝景灣6座高層F室，屬一房間隔，實用面積429平方呎，向西北。原業主放盤約3個月，獲外區首置客接洽，買家心儀單位享開揚內園及海景，睇樓後即以約800萬元購入上址，實用呎價約18,648元。據了解，原業主於2015年7月以約596.8萬元購入上址，帳面獲利約203.2萬元，物業升值約34%。

單位內部及外望景致

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另一成交單位為屋苑5座低層D室，屬兩房間隔，實用面積540平方呎，向西北望開揚內園景。有區內買家心儀屋苑優質，配套齊全，無睇樓即斥約998萬元承接上述單位，實用呎價約18,481元。據悉，原業主於2015年7月以約703.2萬元購入上址，轉手帳面獲利約294.8萬元，物業升值約41.9%。

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資料顯示，帝景灣由信和置業發展，位於唐賢街23號，共有7座，提供536伙單位，為低密度住宅。項目於2016年12月起入伙，樓齡約4年，設有會所，住戶可使用室內外游泳池、健身室、燒烤場等多項康樂及娛樂設施，且設8萬平方呎商場及停車場，附近亦有巴士路綫及專綫小巴來往調景嶺站，生活及交通配套齊備。

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