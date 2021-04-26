▲ 【Coinbase對手】幣安今推蘋果、微軟證券代幣買賣

加密貨幣交易平台Coinbase（美：COIN）本月上市，全球最大加密貨幣平台幣安（Binance）今個月也推出新交易功能，推出以美股正股為追蹤資產的證券代幣買賣，繼首批證券代幣包括Coinbase和Tesla（美：TSLA），幣安公布，將於今日加入3家美股證券代幣，涉及蘋果（Apple，美：AAPL）、微軟（Microsoft，美：MSFT）和Microstrategy（美：MSTR）。

幣安表示，有關證券代幣交易只能利用幣安的穩定幣BUSD交易，每個證券代幣相當於一股正股，由德國金融服務提供商CM-Equity AG持有的正股存量投資組合支持，經幣安交易的投資者可有相關資產的經濟權益，包括股息分紅。

幣安由加拿大華人企業家趙長鵬創立，但早年已淡出中國內地營運，幣安證券代幣交易不適用於中國內地、美國和土耳其，以及CM-E 所訂的地區。

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編輯：麥德銘