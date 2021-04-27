【翡翠商機】翡翠升值潛能強　收藏家追捧「尖貨」疫下有價有市

▲ 帝皇綠翡翠珠寶總裁朱立東表示，近年愈來愈多年輕客戶開始佩戴翡翠首飾，看好有關市場發展潛力。(林宇翔攝)

疫情下奢侈品銷情受影響，但頂尖級翡翠仍有價有市，更成為近年國際高端珠寶界的新寵兒。「帝皇綠翡翠珠寶」總裁朱立東接受本報訪問時表示，價值數千萬以上的頂級翡翠在疫下需求仍強大，而中低價翡翠亦逐佔漸受消費者歡迎，價格一直穩定上升。

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朱立東是「珏璽翡翠公司」的第三代傳人，其祖輩早在50年代已從事翡翠批發業。為把握市場對翡翠需求大增的商機，第三代在去年7月設立首間品牌門市「帝皇綠翡翠珠寶」，並開展網上銷售。

在翡翠珠寶中，頂尖收藏級翡翠在行內的述語稱之為「尖貨」，由於其的保值及升值潛能強，故即使疫下仍非常受收藏家或投資追捧。朱立東指，只有緬甸翡翠石礦場才能出產頂級純天然A級翡翠，不過由於當地今年2月份起政局不穩，當地礦場都終止開採，甚至對翡翠原石設出口限制。在供應短缺情況下，令原料價格上漲了超過 1至2成。

▲ 在翡翠珠寶中，頂尖收藏級翡翠在行內的述語稱之為「尖貨」，由於其的保值及升值潛能強，故即使疫下仍非常受收藏家或投資追捧。

他相信，緬甸翡翠原石之供應短期內也難以恢復，未來優質翡翠產量只會更少。「過往翡翠原料均透過公盤競投，現時只能靠行家之間交易，頂級原石只會買少見少」，故「尖貨」需求大增，且預計價格升勢將加快。以其店舖為例，首季的「尖貨」銷售額則上升1倍。

除了收藏外，不少消費者也會購買翡翠作日常佩戴。朱立東指，雖然疫情期間，其店價值100萬以下的翡翠銷售減少4成，但實際上，中低價翡翠亦佔漸受消費者歡迎，且價格一直平穩上升，故他相信仍有很大發展空間。

該品牌除了出售中低價翡翠珠寶外，亦設特別VIP專區展示「尖貨」。朱立東指，成立零售品牌門店的目的，除了希望鞏固在「尖貨」地位外，亦希望開拓零售市場業務。而在零售業務方面，品牌將更着墨於年輕客戶市場，大部分珠寶款式及設計也會較年輕化。同時，品牌看好客製化珠寶需求，故設有自家設計團隊，可為顧客度身訂造翡翠珠寶首飾或擺設。

▲ 「帝皇綠翡翠珠寶」位於銅鑼灣，門店設特別VIP專區展示「尖貨」。

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記者：蘇穎琪