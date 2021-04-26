【天文現象】今年本港首個超級月亮 「超級粉紅月亮」今晚現身

本港今年首個超級月亮今晚現身，天文預測，本港地區今晚多雲，有一兩陣驟雨，吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風；雖然預報中的天氣不預期，但若果各位有空的話，不妨抬頭看看！

雖然名叫「粉紅月」（Pinkmoon），但今晚的月亮實際上不會顯示出相應的粉紅色，如同「藍月亮」（Bluemoon）一樣，「粉紅月」的名稱由來，是因為4月是粉紅色「福祿考花」（Creeping phlox flowers）盛開的日子，所以人間4月天的滿月便有這個浪漫名字。

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而今年第2個「超級月亮」預計於5月26日登場，「超級月亮」是指在滿月前後見到較大的月亮，因月球以橢圓形軌道圍繞地球公轉，當較接近地球時，便能看到較平時更大更亮的滿月。

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責任編輯：潘曉豐