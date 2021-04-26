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【納米盤】旺角千望登場　最細一伙僅151呎　個別特色戶平台大過單位

股樓投資 19:10 2021/04/26

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新盤接連登場，其中遠洋集團（03377）旗下旺角千望，剛上載樓書，料快將登場。資料顯示，項目只83伙，實用面積由151平方呎起，至最大319平方呎。值得留意的是，項目樓花價較長，關鍵日期為2023年3月31日。由於該盤屬舊契項目，即毋須申請預售樓花同意書。 

據樓書顯示，千望位於旺角煙廠街，屬單幢樓設計。最細一伙為3樓C室，實用面積僅151平方呎，連96平方呎平台。值得留意的是，同層A室屬「平台大過單位」設計，單位實用面積295平方呎，但平台面積則有449平方呎。

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千望最大賣點是交通方便，位處港鐵旺角站、油麻地站之間，而且附近有多條巴士及小巴路綫，穿梭港九新界多個地方。生活配套方面，項目鄰近多間大型購物商場，而且食肆林立。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 納米樓 千望 遠洋集團（03377） 旺角

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