【旅遊氣泡】港星下月開啟旅遊氣泡 5大潛在受惠股逐個捉

本港及新加坡終落實開啟旅遊氣泡。本港政府今日宣布，雙邊「航空旅遊氣泡」協定下的專屬航班最快於5月26日啟航。市場亦開始憧憬，隨著疫情逐漸受控，市場正憧憬本港能和其他亞洲地區開啟氣泡，令冰封逾年的旅遊市道得以回暖。

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本港旅遊相關股，包括航空、旅遊、酒店股等過去一年飽受疫情重創下，幾乎全線見紅。然而隨著本港疫情自高峰回落，上述股份從各自的低位都見一定回升。若市場繼續憧憬本港受惠港星旅遊氣泡，以及擴大旅遊氣泡範圍至其他亞洲地區，上述股份仍有空間追落後。環顧港股市場，值得留意的旅遊氣泡概念股，最少有5隻。

5大旅遊氣泡概念股一覽：

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