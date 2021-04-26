只需中五程度 民政事務總署招聘兼職社區幹事 時薪62.1

深水埗民政事務處現正招聘兼職社區幹事，於香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或在香港中學會考考獲五科第2級或具同等學歷，即可申請，獲取錄的申請人以一年兼職合約受聘，而工作地點位於深水埗區，時薪為62.1元，表現良好者將有機會續約。

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【車主福音】11個政府公眾停車場收費再凍結 由6月1日起 為期1年：【下一頁】

申請手續:

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。



a) 申請人填妥申請表格後，須連同有關學歷（包括修業成績表副本）及工作證明(如履歷表、僱主信等)等證明文件副本於截止申請日期下午六時或之前送達或郵寄至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署4字樓，深水埗民政事務處，信封面註明「申請非公務員合約社區幹事(兼職)職位 」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。



b) 所有申請人均須在申請表格內詳列所得之工作經驗，包括職位、職責及工作性質。逾時遞交、資料不全、非使用指定的申請表格、以傳真／電郵方式遞交或沒有夾附相關證明文件的申請，將不獲考慮。



c) 申請人參加面試時，須帶備以下文件︰(1)香港永久性居民身份證，(2) 學歷證明正本，(3)工作證明正本，及 (4)近照一張。

查詢電話:2150 8129

截止申請日期(日/月/年) :10/05/2021 18:00

經互聯網遞交申請:不適用

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責任編輯：梁翠麗