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寧見屍山不要封城 冷血言論廣傳 約翰遜怎回應?（第二版）

環球社會熱點 14:41 2021/04/27

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英國首相約翰遜近日不斷傳出壞消息，早前被爆料後涉及多項利益交換的政治遊說，以及疑似違法籌集首相府官邸資金。日前再有英媒指控，約翰遜在英國二度封城前，曾揚言寧見屍山，不要封城，爭議言論引廣傳。約翰遜否認曾經講過，又斥有關報道是垃圾。

（第二版加入約翰遜回應）

未婚妻主導裝修官邸開支失控 約翰遜圖以黨資金埋單惹禍 【下一頁】

【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁 【下一頁】

英國《每日郵報》引述消息人士指出，英國首相約翰遜（Boris Johson）去年10月在首相府參加一場會議後，憤怒地表示

「寧願看見屍體堆積如山，亦不要再有該死的封城」（No more ****ing lockdowns – let the bodies pile high in their thousands!）

消息人士更表示，這非約翰遜首次如此「直接」表達對於新冠疫情的意見。

約翰遜周一被問及事件時，聲稱自己沒有講過這番話，指政府目前重要的是事情是確保封鎖措施有作用，公眾亦是這樣想，而措施確實有效。他並形容，有關報道完完全全是垃圾（total, total rubbish）。

首相府也否認約翰遜曾經說出上述言論，明言傳聞是「另一個謊言」。英國國防部長華萊士（Ben Wallace）表明傳聞並不真確，不必理會匿名消息。

約翰遜近日身陷連串醜聞風波，先被爆前首相卡梅倫（David Cameron）向他遊說，救亡供應鏈融資公司Greensill，再有Dyson創辦人戴森（James Dyson）以搬遷呼吸機生產線至英國解決稅務問題的傳言。約翰遜前高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）更爆料，約翰遜裝修首相府官邸的資金可能違法。

責任編輯：吳漢培

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