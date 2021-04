寧見屍山不要封城 冷血言論廣傳 約翰遜怎回應?（第二版）

英國首相約翰遜近日不斷傳出壞消息,早前被爆料後涉及多項利益交換的政治遊說,以及疑似違法籌集首相府官邸資金。日前再有英媒指控,約翰遜在英國二度封城前,曾揚言寧見屍山,不要封城,爭議言論引廣傳。約翰遜否認曾經講過,又斥有關報道是垃圾。

(第二版加入約翰遜回應)

未婚妻主導裝修官邸開支失控 約翰遜圖以黨資金埋單惹禍 【下一頁】

【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁 【下一頁】

英國《每日郵報》引述消息人士指出,英國首相約翰遜(Boris Johson)去年10月在首相府參加一場會議後,憤怒地表示

「寧願看見屍體堆積如山,亦不要再有該死的封城」(No more ****ing lockdowns – let the bodies pile high in their thousands!)