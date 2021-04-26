【有相睇】維景灣畔極高層三房戶　為吸客減110萬　仍創同類單位次高價

近日將軍澳區成交暢旺，美聯物業將軍澳蔚藍灣畔分行高級分區營業經理林振聲表示，維景灣畔有極高層3房單位以1,290萬元易手，成交價為屋苑同類單位次高。

上述成交單位為維景灣畔7座極高層F室，實用面積660平方呎，屬三房一套間隔，景觀開揚，且單位佈局企理。業主原叫價1,400萬元，獲外區換樓客接洽，最終願減110萬元，以1,290萬元成交，折合實用呎價約19,545元。值得一提的是，雖然單位減幅達7.9%，成交價仍創維景灣畔同類型單位第二高。

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資料顯示，原業主於2005年4月以約420萬元購得，是次轉手帳面獲利約870萬元，升值207%。維景灣畔位於將軍澳澳景路88號，共15座，提供5,728伙單位，2000年起入伙，樓齡約21年。屋苑設會所，並有室內外泳池及兒童水上樂園、網球場、緩跑徑、壁球室等體育及休憩設施，鄰近大型商場及港鐵調景嶺站，生活配套一應俱全。

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