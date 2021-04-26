【蘋果AirTag】AirTag精確搜尋功能有限制　哪些國家不支援？

▲ 尋找AirTag的地區也限制，蘋果（Apple）更新有16個國家不支援。

蘋果日前發布的無線追蹤器AirTag，允許用戶直接在iOS、iPadOS、iCloud的「尋找」（Find My）App定位AirTag，還可透過全球iPhone網路來尋找違失的AirTag。不過原來尋找AirTag的地區也限制，有16個國家不支援，其中大部分為中亞地區國家。

據蘋果官網日前更新資訊顯示，AirTag支援iPhone 11與iPhone 12系列手機的精確尋找功能，惟並不支援部份國家，包括：白俄羅斯、印尼、阿根廷、亞美尼亞、亞塞拜然、哈薩克、吉爾吉斯、尼泊爾、巴基斯坦、巴拉圭、俄羅斯、索羅門群島、塔吉克、土庫曼、烏克蘭、烏茲別克等。

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蘋果解釋，由於各國法規不同，並非所有國家的iPhone、AirTag都能開啟U1超頻寬芯片，而同樣規定也規限於HomePod mini，配備UWB芯片的任何蘋果產品，都無法在以上16個國家內啟用。

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責任編輯：張寶燕