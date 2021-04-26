  • 24°C
香港時間 : 2021426日 (一) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果AirTag】AirTag精確搜尋功能有限制　哪些國家不支援？

科技 19:00 2021/04/26

分享：

尋找AirTag的地區也限制，蘋果（Apple）更新有16個國家不支援。

蘋果日前發布的無線追蹤器AirTag，允許用戶直接在iOS、iPadOS、iCloud的「尋找」（Find My）App定位AirTag，還可透過全球iPhone網路來尋找違失的AirTag。不過原來尋找AirTag的地區也限制，有16個國家不支援，其中大部分為中亞地區國家。

據蘋果官網日前更新資訊顯示，AirTag支援iPhone 11與iPhone 12系列手機的精確尋找功能，惟並不支援部份國家，包括：白俄羅斯、印尼、阿根廷、亞美尼亞、亞塞拜然、哈薩克、吉爾吉斯、尼泊爾、巴基斯坦、巴拉圭、俄羅斯、索羅門群島、塔吉克、土庫曼、烏克蘭、烏茲別克等。

【果迷注意】12.9吋5G iPad Pro　不兼容上代Magic Keyboard

【5G手機】對撼小米？三星最平5G機規格曝光　Galaxy A22料售1400元有找

蘋果解釋，由於各國法規不同，並非所有國家的iPhone、AirTag都能開啟U1超頻寬芯片，而同樣規定也規限於HomePod mini，配備UWB芯片的任何蘋果產品，都無法在以上16個國家內啟用。

【每日焦點】蘋果加推紫色iPhone 12、iPhone 12 mini及MagSafe配件　7色彩虹新iMac登場（附多圖連結）

責任編輯：張寶燕

相關文章

【YouTube App更新】手機睇片慳數據！YouTube 設定畫質　增數據節省模式
今日
【YouTube App更新】手機睇片慳數據！YouTube 設定畫質　增數據節省模式
【Tesla動向】Tesla Autopilot增新功能　行駛濕滑路面自動限速
今日
【Tesla動向】Tesla Autopilot增新功能　行駛濕滑路面自動限速
【連手機App印相】Fujifilm X 任天堂推特別版列印機、限量比卡超造型矽膠套！
2021/04/24
【連手機App印相】Fujifilm X 任天堂推特別版列印機、限量比卡超造型矽膠套！
【太空科技】馬斯克對手斥SpaceX「先發射、後升級」風險大　諷衛星項目做法似Tesla、威脅太空安全
2021/04/24
【太空科技】馬斯克對手斥SpaceX「先發射、後升級」風險大　諷衛星項目做法似Tesla、威脅太空安全
科技產品 創新科技及應用 iPhone iPad iCloud iOS

上一篇文章

【每日焦點】小心8款Android詐騙App盜用資料　YouTube App增慳數據模式

下一篇文章

【機場5G】中移動5G引入機場　覆蓋旅客登記大堂、行李認領處、接機大堂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【太空科技】馬斯克對手斥SpaceX「先發射、後升級」風險大　諷衛星項目做法似Tesla、威脅太空安全
【太空科技】馬斯克對手斥SpaceX「先發射、後升級」風險大　諷衛星項目做法似Tesla、威脅太空安全
【機迷新玩意】Sony新招挑戰Netflix！PlayStation測試影音串流服務
【機迷新玩意】Sony新招挑戰Netflix！PlayStation測試影音串流服務
【5G手機】對撼小米？三星最平5G機規格曝光　Galaxy A22料售1400元有找
【5G手機】對撼小米？三星最平5G機規格曝光　Galaxy A22料售1400元有找
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【華為動向】華為雲去年錄1.7倍增長　余承東：打造智能世界「黑土地」
【華為動向】華為雲去年錄1.7倍增長　余承東：打造智能世界「黑土地」
【華為造車？】華為首款電動車亮相　搭載鴻蒙OS作業系統
【華為造車？】華為首款電動車亮相　搭載鴻蒙OS作業系統