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教宗再度開聲望訪北韓 冀推動兩韓團聚

環球社會熱點 19:00 2021/04/26

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南韓媒體報道，教宗方濟各接見南韓教區主教時，再次表明有意到訪北韓。教宗方濟各表示，一個民族因戰爭分離70多年，是巨大痛苦，希望能在條件成熟時到訪北韓。是次為教宗方濟各第2次表明，有意到訪北韓。

北韓斥日本  日本核廢水嚴重威脅人類安全 【下一頁】

《韓聯社》引述南韓天主教會大田教區主教俞興植報道，教宗方濟各（Pope Francis）談及北韓時指出，一個民族因韓戰而分裂，像離散家屬般生活70多年是巨大的痛苦，應該重逢相聚。俞興植指，教宗方濟各表示會在條件成熟時到訪北韓。

從2018年平昌東奧會起，經過一系列如兩韓首腦板門店會談、新加坡特金會等事件，朝鮮半島局勢得以緩和，梵蒂岡內部亦積極推進安排方濟各到訪北韓。但隨2019年越南河內特金會談判破裂，所有接洽工作中斷， 教宗方濟各在此期間多次表示希望到訪北韓。

傳北韓閉門建好新潛艇 隨時試射潛射導彈 【下一頁】

北韓與梵蒂岡並無正式外交關係，北韓領袖金正恩曾在2018年10月邀請教宗方濟各到訪。在2000年，北韓時任領袖、金正恩父親金正日亦曾提出，邀請時任已故教宗保祿二世（Pope John Paul II）到訪。

另外俞興植表示， 教宗方濟各對大田教區發起的疫苗援助運動表示欣慰和感謝，希望教會日後能繼續與困難群體同行。

責任編輯：李俊儀

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