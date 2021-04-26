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【樓市熱話】成功買樓幸運兒： 靠『父幹』『夫妻幹』上車是常態 無樓人士該反省自己家族為何窮困

理財智慧 19:43 2021/04/26

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在香港買樓實在不易，更有不少父母為了子女的將來，買樓贈送他們，因此衍生了「父幹」一詞。後來已經發展到：「無父幹點買樓？」近日有網民於網上討論區發文，直言香港買樓就是靠「父幹」和「夫妻幹」，無樓人士不必找藉口！

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不少人同意樓主的說法，指「夫妻幹」的人月入3、4萬都是有實力的樓市參與者，不能少看他們。而且他們覺得有「父幹」是合情合理，父母聰明，兒子只會更聰明，上車不是難事。

【樓市熱話】買樓VS租樓 人生抉擇 網民：租樓做別人的樓奴【下一頁

一個人不靠父母買樓的都是人中之龍，「父幹」是常態。但最重要的是不要自認威風，一輩子都無法和一個人買樓的人相比。

【職場熱話】疫情下做零售業壓力爆煲 月尾怕結數 月頭怕重來 網友一句回應令網民感動非常【下一頁

有網民就指自己正在努力讓子女過上「父幹」生活，令樓主十分欣賞。樓主更回應，買不到樓的人要懂得服輸，不要只有一把嘴在葡萄他人。

 

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責任編輯：張瑋婷

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