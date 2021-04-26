【美團3690】科企反壟斷風暴未完 市監局立案調查美團

內地市場監管總局表示，正式對美團（03690）涉嫌壟斷行為立案調查 ，成為「ATM」三巨頭中，第二間被點名調查「二選一」壟斷行為的科網企業。

據內地媒體報導指，美團於微信公眾號發文稱將積極配合監管部門調查，以進一步提升業務合規管理水平，保障用戶以及各方主體合法權益，促進行業長期健康發展，切實履行社會責任 ，並指目前各項業務正常運作。

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市監局月初以網上平台涉及「二選一」的壟斷行為，向阿里巴巴罰款182.3億元人民幣，當時市場已猜測騰訊控股（00700）及美團等科企巨頭將成為下一個調查對象。事實上，美團早前已在地方法院就「二選一」壟斷行為遭判決罰款，賠償阿里巴巴旗下外賣平台「餓了麼」35.2萬元人民幣 。

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記者：郭秀慧