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印度政府迫Twitter刪文禁批評 當地網民鬧爆

環球社會熱點 18:34 2021/04/26

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印度新冠肺炎疫情嚴峻，確診數字屢創新高，當地醫療物資短缺，印度不少民眾透過社交平台懇求外界援助，以及批評印度政府防疫不力。Twitter確認，在印度政府要求下，已刪除部分批評印度當局處理疫情不力的帖文。消息更觸發成千上萬印度民眾進一步不滿政府所為。

印度或日增50萬宗確診 美國捐疫苗醫療用品幫忙 【下一頁】

Twitter發言人承認，已應印度政府要求，刪去部分批評當局處理疫情不力的帖文。據悉，Twitter亦向哈佛大學Lumen資料庫透露，印度政府下達緊急命令，引用2000年的信息技術法案，要求Twitter審查帖文。Twitter強調，如果內容未有違反Twitter規則，但基於必須執行印度當局的行政命令，因此僅禁止當地網民查看有關內容。

Twitter雖然未有具體說明所刪除的帖文內容，但據外媒報道指，被移除的帖文包括一名西孟加拉一名政治人物批評總理莫迪（Narendra Modi）處理疫情不力，需要承擔患新冠肺炎者死亡的責任。此外，有演員批評莫迪在疫情期間仍然舉行政治集會的帖文亦被強制移除。

印度首都每4分鐘1死 火葬場唔夠用 【下一頁】

印度官員指，Twitter有關提及當地疫情的帖文具有誤導性或製造恐慌，因此絕不容許任何假新聞傷害國家，有必要就那些不實使用社交平台的民眾採取行動。印度政府強制Twitter移除帖文消息傳出後，觸發當地民眾憤怒，紛紛在平台狠批政府在疫情嚴峻之際，仍只專注言論審查。

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Twitter過往亦曾屈服於印度政府壓力而備受批評，今年2月Twitter封鎖超過500個與農業改革抗議活動有關的帳戶，當時政府表明指，如果Twitter違反相關命令，會導致當地員工觸犯法例而面臨入獄。

責任編輯：郭麗明

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