【閱文股價】閱文創辦人吳文輝退出董事會　去年交棒後閱文惹「人血饅頭」爭議

▲ 閱文前聯席首席執行官兼創辦人吳文輝正式離開閱文

騰訊 （00700） 旗下閱文 （00772） 公布，前聯席CEO兼創辦人吳文輝即日退任閱文非執行董事兼董事會副主席，不再擔任公司戰略及投資委員會成員。閱文解釋，吳文輝辭任是為「撥出較多時間處理其個人事務」。

吳文輝於去年4月與另一聯席CEO梁曉東及部分高管團隊成員辭任執行董事或高層職務，當時傳出閱文在內部推動免費閱讀，惟意見未能達成一致。

騰訊副總裁、騰訊影業首席執行官程武去年接任閱文首席執行官及執行董事，但未幾新領導上任後與網絡作家簽的新合同，被作家斥「奴隸合同」、「吃人血饅頭」，不少網絡小說作者指新合同條件非常苛刻，作者只有分成沒有訂閱收入，網站有權刪改作品情節，且剝奪了作者的著作權等，令騰訊多名高層現身救火。

在事件稍見平息後，吳文輝於去年6月在場外減持1000萬股，套現約4.6億元，股權減至1.68%。

閱文前CEO吳文輝減持1000萬股 套現4.55億元，可見【下一頁】

閱文集團去年轉盈為虧蝕近45億人幣，可見【下一頁】

閱文股價未受「人血饅頭」事件重大影響，過去12個月股價累升1.6倍，今日收報83.3元。閱文去年列帳虧損達44.8億元人民幣，而非國際財務報告準則年內盈利則為9.17億元人民幣，按年跌23%。

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