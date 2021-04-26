印度疫情連續五日創新高 患者轉投黑市買貴貨

印度新冠疫情連續第五日創新高，截至今日（26日）上午，印度單日錄得超過35萬宗新冠肺炎確診病例，令印度全國總感染人數超過1730萬，當中有143萬人已經康復，而死亡人數則超過19.5萬。德里首席部長Arvind Kejriwal在周日的新聞發布會上宣布，將封城延長多一周，直到5月3日凌​​晨5點。德里政府亦宣布，將於5月1日起為18歲以上的人士提供免費疫苗。

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由於德里和印度其他城市的醫療系統崩塌，當地人們轉向黑市購買藥物、氧氣瓶等。安舒·普里亞（Anshu Priya）因其公公的病情不斷惡化，但無法在德里或諾伊達的醫院就診，於是她在黑市以5萬盧比（約5,179港幣）來購買市價只需要6,000盧比（約621港幣）的氧氣瓶。

英國BBC致電了幾個氧氣瓶供應商，其中大多數氧氣瓶價錢至少比正常價格高10倍以上。惟印度大多數人都負擔不起在黑市上購買基本藥物和氧氣瓶的費用，當地有傳媒報導人們甚至死於醫院門口。

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印度政府已經允許七家公司在印度生產瑞德西韋，並且要求增加產量。流行病學家拉利特·康德（Lalit Kant）博士表示，增加產量的決定為時已晚，印度政府本應為第二波做好準備。他指出這種藥物在黑市上是可以買到的，因此在供應系統中存在了一些監管者無法彌補的漏洞。

除美國外，英國和歐盟亦承諾會為印度提供疫苗原料、氧氣罐車和醫療設備。

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責任編輯：梁翠麗