▲ 【長實1113】長實財務顧問七大理由建議股東贊成買李嘉誠基建資產 相關項目3個月升值最多四成

長實 （01113） 擬動用約170億元現金從李嘉誠基金會收購4項基建資產，包括長實已經持有的公用公司Northumbrian Water、Wales & West Utilities 及 Dutch Enviro Energy經濟權益。獨立財務顧問英高財務綜合7大理由，建議獨立股東投票贊成長實向李嘉誠基金會收購資產的議案，並接納股份回購要約。

長實EGM於5月13日舉行

長實股東特別大會（EGM）訂於5月13日下午4時半舉行，即與股東周年大會（AGM）同一天舉行。長實早前指，將股份回購數目上限，由原先約3.33億股，增至3.8億股，相當於已發行股本約10.29%，若份回購要約倘獲全面接納，將致使長實向接納股東支付193.8億元。

長實增加回購上限，長孫李思德股權曝光【下一頁】

據英高財務報告指，長實擬收購的4項基建資產，截至今年3月底止資產價值均較去年底有上漲，上升幅度介乎17.5%至43.2%不等，當中UK Power Networks的升值幅度最大。

英高財務指，（1）有關建議收購為收購大型及優質投資組合權益的難得機會，且執行風險低；（2）將增加長實固定收入基礎的貢獻，並提升收益的穩定性；

（3）同時購買價170億元所隱含企業價值╱EBITDA比率，及企業價值╱監管資產價值或監管資本價值比率為1.38倍，接近於或低於可比較公司的相應平均水平（約1.04至2.05倍），被視為有利於長實；

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（4）購買價170億元所隱含企業價值╱EBITDA比率，及企業價值╱監管資產價值或監管資本價值比率為，低於可比較交易的相應平均水平，被視為有利於長實；

（5）就企業價值╱EBITDA比率及企業價值╱監管資產價值或監管資本價值比率而言，近期宣佈收購WPD Group的估值（與建議收購具有高度可比性），高於可資比較交易及建議收購最大估值；

（6）可比較股份發行的發行價平均及中位數較各期間歷史股價溢價介乎0.34%至3.33%，而代價股份發行價分別較歷史股價溢價介乎8.4%至10.0%；（7）長實保證期內收取的現金分派，連同李嘉誠基金會提供的差額付款及股息擔保，將透過派息獎勵長期股東。

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編輯：陳韻妍