【物流亂局】蘇彝士運河擠塞1個月後　船運價格再創新高最少升10%

▲ 物流貨櫃供不應度，船運價格再創新高。

物流缺櫃潮持續，加上上月或長榮貨船在蘇彝士運河擱淺，造成嚴重擠塞後，船運價格再創新高。

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據日經新聞報道，現時海上貨運的運費較3月底上漲逾1成，企業正希望尋找空運及鐵路運輸替代。報道引述上海航運交易所公布的數據，上海輸往美國西岸，12米貨櫃索價4432美元（約34391港元）；東岸則5452美元（約42306港元）。此價格水平是2009年開始調查以來的最高紀錄。

而運往歐洲的價格則每個6米貨櫃4187美元（約32490港元），同樣上升逾1成。歐洲最大的港口荷蘭鹿特丹港，有約100艘貨船正在等待入港，有分析師解釋：「在蘇彝士運河被堵住的船隻湧到鹿特丹港口，料5月也將維持非常擁擠」。

製造業陸續復工出貨、局家用品需求急增，導致3月份亞洲輸往美國的貨櫃運輸量創出歷史新高。供不應求的情況下，令物流業界非常混亂。海運業已加大貨船投資，有英國調查顯示，今年首季的貨船訂單高達138艘，超越去年全年訂單量。然而，訂購的貨船需要2至3年才能完工，無法迅速解決當前危機。

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責任編輯：葉泳珊

