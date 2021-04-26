【抗疫基金】料5月內完成派發 610間書展參展商獲共1,000萬財政支援

港府今日（26日）宣布，為協助香港書展2020兩度延期影響的本地參展商，政府將在「防疫抗疫基金」下撥款1,000萬元，為每家原本已經登記參與的本地參展商提供一次性、15,000元的財政支援，協助他們開拓書展以外的銷售渠道。

所有已登記參與原訂於去年7月及／或12月舉行的香港書展的合資格本地參展商（政府部門除外）均可受惠，約有610家。作為香港書展主辦單位的香港貿易發展局將於日內就發放資助安排與相關的參展商聯繫。資助可於核實相關參展商資料後約四星期內發放，預期大部分發放安排可於5月內完成。

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商務及經濟發展局發言人說：「一年一度的香港書展是本地出版及印刷界最主要的銷售及宣傳平台，2019冠狀病毒病疫情導致香港書展2020需要兩度延期，嚴重影響參展商。有關財政支援可幫助他們在來屆書展開展前，開拓網上等其他渠道促進銷售，支援業界渡過這段困難時期。」

視乎疫情發展，來屆書展暫訂於2021年7月舉行。政府早前已在第二輪「防疫抗疫基金」下預留了4,000萬元，推出印刷及出版業資助計劃，全數資助來屆香港書展參展商（政府部門除外）的參展費：本地參展商以10萬元為限；非本地參展商以1萬元為限。

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責任編輯：潘曉豐