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【華融危機】華融據報最快5月公布業績　華融華元1期、2期資產支持專項計劃如期完成收益分配

股市 18:03 2021/04/26

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【華融危機】華融據報最快5月公布業績　華融華元1期、2期資產支持專項計劃如期完成收益分配

中國華融 （02799） 財務狀況令市場憂慮，早前更傳出華融可能破產，拖累債價一度急挫。華融最新宣布，華融華元1期、華融華元2期資產支持專項計劃如期完成收益分配。另外，路透引述消息人士稱，華融最早將於5月發布2020年年度報告，且最晚不能遲於8月底的中期業績披露時間。

中國華融：無法在4月30日前完成經審計財務報告 「公司經營穩定」【下一頁】

華融此前發通告指﹐由於相關交易尚待確定，審計機構需要更多資料和時間完成有關審計程序，不能在2021年4月30日之前完成經審計的財務報告，因此2020年年度報告將延期披露。 目前公司經營穩定，各項業務正常開展。

羅兵咸永道：華融是單一事件　更多企業債風險曝露長遠利金融健康【下一頁】

另外，華融最新宣布，由華融證券作為計劃管理人，中國華融作為原始權益人、資產服務機構及增信機構在上海證券交易所設立的華融華元1期、華融華元2期資產支持專項計劃如期完成收益分配。這或有助紓緩市場憂慮。

外電此前引述消息人士報道，人行擬透過旗下管理企業「成方匯達」收購華融部分非盈利資產，此部分資產賬面超過1000億元人幣。

據報人行擬透過旗下管理企業收購華融千億資產 【下一頁】

相關文章：【華融危機】華融傳可如期償付25億人幣債券本息 中銀保監：華融經營正常、流動性充裕（第二版）

編輯：吳敏芳

港股 中國華融（02799）

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