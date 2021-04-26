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【大行報告】中行料今年資產質素將改善 大摩看好其大灣區發展 維持增持評級

股樓投資 18:42 2021/04/26

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摩根士丹利發表研究報告指，中國銀行（03988）管理層對資產質素和手續費收入持樂觀看法，因公司在大灣區具有領先市佔率，所以預計會有戰略性的增長機會，惟銀行的股本回報率仍面對下行壓力。大摩予中國銀行「增持」評級，目標價3.6港元。中國銀行全日跌1.9%，收報3.08元，成交9.7億元。

【大行點睇】匯豐研究上調行業目標價 呢隻濠賭股為行業首選  詳情請看[下一頁]

大摩指，中行料其資產質素將會漸趨穩定，而疫情退卻亦將進一步減低對海外業務的影響。公司管理層指，儘管去年疫情對銀行業帶來重大挑戰，但料今年首季信貸質素將會改善。

【大行報告】瑞信料旅遊氣泡對國泰前景現正面訊號　惟料其短期復甦仍艱難  詳情請看[下一頁]

該行表示，預期中國銀行的手續費收入將有強勁增長，但即使信貸需求回升，行業競爭仍會繼續對股本回報率及資產收益率造成壓力。另外，中國銀行的大灣區業務協調委員會將有助集中目標客群資源，並實現協同效應。中行更會於第三季前，豐富提供予大灣區的產品。

中國銀行大行目標價：

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撰文 : 趙家盈

中國 銀行 中國銀行（03988） 目標價 成交 港元 大灣區 疫情 大行報告

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