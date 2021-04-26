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梁耀康：悶局待變 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:53 2021/04/26

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恒指全日收報28952點，跌125點，大市總成交1,474億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指早段升逾百點，及後受A股拖累，終跌市收場。

展望短綫，期指結算加上五一長假在即，北水周四起關閘，悶局實屬合理，惟需慎防「十個牛皮九個淡」，若失守4月21日及12日低位，分別28506點及28274點，宜食糊減持。

資源股表現較強，特別是鋼鐵股、鋁業股。惟炒賣周期股，宜嚴控注碼，未宜長綫持有。

醫美股方面，獲名人入股的醫思醫療 （02138） 升11.4%至10.16元。必瘦站 （01830） 亦升1.6%至7.19元。醫美股短綫升幅已大，若失守上升軌，宜走貨。

美團遭查  緊盯配股價支持

美團 （03690） 高位受壓，接近收市時段，傳出被舉報二揀一遭立案調查的新聞，股價跌0.5%至305元。後市關鍵看配股價273.8元，若失守，宜減持部分；若有信心持股3至5年的長綫投資者，則不用憂心。

藥明生物 （02269） 大股東再次配股抽水，且看能否守住配股價約105元，若失守，則升軌恐遭破壞。此股續可留意，但毋須心急。

快手 （01024） 升6.9%至274.4元，嗶哩嗶哩 （09626） 升5.2%至905元，同樣值得留意。

【「ET講股通」問股環節，包括︰海吉亞、四環、港交所、JS環球生活︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

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欄名 : ET講股通

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