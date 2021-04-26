【美股策略】散戶左右股市大局？ 惠峰張玉峰：要接受這投資新常態

市場對美股看法兩極，一邊擔心將會出現一波大調整，另一邊覺得未升完。惠峰國際發展董事張玉峰有多年美股操盤經驗，過去5年其美股組合保持超過40%的年化回報率，他屬於看好美股今後走勢的一派。「大部分企業公布的業績都有盈利，雖然在疫情底下，有些舊經濟股表現會差一點，但整體來看其實大部分股票都有不錯的發展，增長空間亦愈來愈大，特別是科技板塊，我相信牛市還未完。」

「當然在中間會有機會出現調整，2月、3月較波動，4月會平淡一點，但隨着5月企業陸續公布業績，相信有些能交出亮麗成績表的公 司，都會有一定升幅，惟要注意大升之後很快就會回落，原因很簡單，因為散戶多以短炒為主，當業績公布後，利好消息被消化，散戶就會賺錢離場，這樣就會影響到市場，所以現在公布業績，股價不會再像往年一樣繼續上升，反而會突然出現回落。」

以下科技股將於本周公布業績

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如今看似由散戶左右大局，無他，因為自去年開始參與美股的散戶大大增加，張玉峰指單是今年增幅已有一至兩成，因為疫情關係，大家出了花紅又無得去旅行，拿着錢做甚麼好呢？惟有去炒股票，但坦白說他們都不太懂得炒股，更不會去看年報，研究公司，大多是聽消息去追捧。剛在美國上市的CoinbaseCOIN）就是一個最好例證。

「這本身是一間不錯的公司，首先她的商業模式基本上肯定是穩賺錢的，問題是她的商業模式如此成功，亦是第一間上市的交易所，首日掛牌甫開市已大幅上升，最高曾升至429.54美元，較參考價250美元升72%，但很快就從高位回落，突然間急跌正因為有很多散戶 入市獲利離場，而無法令升勢持續。後來見到被喻為「連登契媽」、「女股神」的Cathie Wood 隔天再慢慢入市，其實就是要避開散戶。」

張玉峰直言，現在大家都要開始適應這個新常態。另外，由於散戶比較敏感，所以很多對沖基金現在都變得較保守，亦因此為甚麼會感覺到美股的上升趨勢看似在放緩或突然出現較大波幅，但整體上市況沒太大變化，實際上，變的只是投資者的取態，由中長綫變為短綫。

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記者：張以正