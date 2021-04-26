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【車主福音】11個政府公眾停車場收費再凍結 由6月1日起 為期1年

理財智慧 17:51 2021/04/26

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運輸署周一(26日)宣布，11個政府公眾停車場的收費將再度維持現水平，此舉由六月一日起為期一年。

【$5000消費券】八達通儲值額周四起分階段增自動提升至3000元 【下一頁

運輸署發言人表示，在檢討公眾停車場的收費時，已考慮多項因素，包括私營公眾停車場的收費價格水平、市民的接受程度，以及政府停車場的使用率等。再加上考慮到新冠疫情對本港經濟所造成的衝擊，對停車場整體使用率的影響後，運輸署決定收費與去年維持一樣。

安運旅遊宣布結業 結束35年營運歷史 約200名旅客受影響 【下一頁

運輸署轄下的11個停車場分別是堅尼地城停車場、林士街停車場、天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、雙鳯街停車場、黃大仙公共運輸總站停車場、葵芳停車場和荃灣停車場。

詳細如下：

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責任編輯：羅浩濂

運輸 運輸署 疫情 經濟

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